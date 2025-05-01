Экс-главный тренер сборной России Газзаев назвал причину увольнения Лички из «Динамо»

Газзаев: увольнение Лички из «Динамо» было правильным и логичным решением
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У «Динамо» сильные традиции и амбиции, заявил Газзаев
У «Динамо» сильные традиции и амбиции, заявил Газзаев Фото:

Руководство московского футбольного клуба «Динамо» приняло решение уволить главного тренера Марцела Личку в связи с неудовлетворительными результатами команды. Это мнение озвучил бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев.

«Когда нет результата, то тренера увольняют, это нормальный процесс», — передает слова Газзаева ТАСС. Он добавил, что у клуба большие традиции и амбиции, поэтому отсутствие успеха в текущем сезоне, когда команда значительно ухудшила свои показатели по сравнению с прошлым годом, стало решающим фактором.

Марцел Личка покидает свой пост 1 мая. Специалист возглавлял команду с июня 2023 года. В качестве возможного исполняющего обязанности тренера рассматривается его бывший ассистент Ролан Гусев, но окончательное решение еще не принято. Клуб поблагодарил Личку за его работу, отметив атакующий стиль игры и завоеванные бронзовые медали чемпионата России в сезоне 2023/24.

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Руководство московского футбольного клуба «Динамо» приняло решение уволить главного тренера Марцела Личку в связи с неудовлетворительными результатами команды. Это мнение озвучил бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев. «Когда нет результата, то тренера увольняют, это нормальный процесс», — передает слова Газзаева ТАСС. Он добавил, что у клуба большие традиции и амбиции, поэтому отсутствие успеха в текущем сезоне, когда команда значительно ухудшила свои показатели по сравнению с прошлым годом, стало решающим фактором. Марцел Личка покидает свой пост 1 мая. Специалист возглавлял команду с июня 2023 года. В качестве возможного исполняющего обязанности тренера рассматривается его бывший ассистент Ролан Гусев, но окончательное решение еще не принято. Клуб поблагодарил Личку за его работу, отметив атакующий стиль игры и завоеванные бронзовые медали чемпионата России в сезоне 2023/24.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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