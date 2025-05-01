Семин расстроился из-за ухода тренера Марцела Лички из «Динамо»

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Семин подчеркнул, что в футболе ключевым критерием остается позиция в турнирной таблице
Семин подчеркнул, что в футболе ключевым критерием остается позиция в турнирной таблице Фото:

Бывший тренер сборной России Юрий Семин выразил сожаление в связи с уходом с поста главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички. По его словам, Личка — талантливый специалист, который честно выполнял свою работу, но турнирные результаты оказались недостаточно высокими.

«Мне, например, очень грустно и жалко, что он уходит. Это же талантливый тренер», — передает слова Семина РБК. Он отметил, что, несмотря на отдельные успехи Лички, именно слабые результаты команды стали причиной его отставки, что является обычной практикой в профессиональном спорте.

Футбольный клуб «Динамо» объявил об уходе главного тренера Марцела Лички. Основная причина увольнения — это слабые результаты команды.

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Бывший тренер сборной России Юрий Семин выразил сожаление в связи с уходом с поста главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички. По его словам, Личка — талантливый специалист, который честно выполнял свою работу, но турнирные результаты оказались недостаточно высокими. «Мне, например, очень грустно и жалко, что он уходит. Это же талантливый тренер», — передает слова Семина РБК. Он отметил, что, несмотря на отдельные успехи Лички, именно слабые результаты команды стали причиной его отставки, что является обычной практикой в профессиональном спорте. Футбольный клуб «Динамо» объявил об уходе главного тренера Марцела Лички. Основная причина увольнения — это слабые результаты команды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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