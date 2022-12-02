Глава Госдепа заявил, что США продолжают диалог с Россией

В США заявили, что у них есть важные темы для обсуждения с РФ
США поддерживают взаимоотношения с Россией, так как не хотят войны между странами. Об этом заявил глава госдепа Энтони Блинкен.
«США остаются в контакте с РФ. Есть важные темы, по которым мы должны разговаривать. [Президент США Джо] Байден хочет избежать расширения конфликта на Украине, США не хотят войны с Россией», — сказал Блинкен. Информацию приводят РИА «Новости».
Ранее в МИД РФ заявили, что США должны сами предложить России возобновление переговоров. Байден выразил готовность обсудить с президентом России Владимиром Путиным окончание конфликта на Украине, передает телеканал 360. При этом США решили не принуждать Украину к переговорам с РФ.
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