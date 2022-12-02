Глава Госдепа заявил, что США продолжают диалог с Россией 02 декабря 2022 в 12:01 Размер текста - 17 + В США заявили, что у них есть важные темы для обсуждения с РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU США поддерживают взаимоотношения с Россией, так как не хотят войны между странами. Об этом заявил глава госдепа Энтони Блинкен. «США остаются в контакте с РФ. Есть важные темы, по которым мы должны разговаривать. [Президент США Джо] Байден хочет избежать расширения конфликта на Украине, США не хотят войны с Россией», — сказал Блинкен. Информацию приводят РИА «Новости». Ранее в МИД РФ заявили, что США должны сами предложить России возобновление переговоров. Байден выразил готовность обсудить с президентом России Владимиром Путиным окончание конфликта на Украине, передает телеканал 360. При этом США решили не принуждать Украину к переговорам с РФ. США поддерживают взаимоотношения с Россией, так как не хотят войны между странами. Об этом заявил глава госдепа Энтони Блинкен. «США остаются в контакте с РФ. Есть важные темы, по которым мы должны разговаривать. [Президент США Джо] Байден хочет избежать расширения конфликта на Украине, США не хотят войны с Россией», — сказал Блинкен. Информацию приводят РИА «Новости». Ранее в МИД РФ заявили, что США должны сами предложить России возобновление переговоров. Байден выразил готовность обсудить с президентом России Владимиром Путиным окончание конфликта на Украине, передает телеканал 360. При этом США решили не принуждать Украину к переговорам с РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям