Глава Госдепа заявил, что США продолжают диалог с Россией

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В США заявили, что у них есть важные темы для обсуждения с РФ Фото:

США поддерживают взаимоотношения с Россией, так как не хотят войны между странами. Об этом заявил глава госдепа Энтони Блинкен.

«США остаются в контакте с РФ. Есть важные темы, по которым мы должны разговаривать. [Президент США Джо] Байден хочет избежать расширения конфликта на Украине, США не хотят войны с Россией», — сказал Блинкен. Информацию приводят РИА «Новости».

Ранее в МИД РФ заявили, что США должны сами предложить России возобновление переговоров. Байден выразил готовность обсудить с президентом России Владимиром Путиным окончание конфликта на Украине, передает телеканал 360. При этом США решили не принуждать Украину к переговорам с РФ.

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США поддерживают взаимоотношения с Россией, так как не хотят войны между странами. Об этом заявил глава госдепа Энтони Блинкен. «США остаются в контакте с РФ. Есть важные темы, по которым мы должны разговаривать. [Президент США Джо] Байден хочет избежать расширения конфликта на Украине, США не хотят войны с Россией», — сказал Блинкен. Информацию приводят РИА «Новости». Ранее в МИД РФ заявили, что США должны сами предложить России возобновление переговоров. Байден выразил готовность обсудить с президентом России Владимиром Путиным окончание конфликта на Украине, передает телеканал 360. При этом США решили не принуждать Украину к переговорам с РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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