«Печат»: санкции против России превратились в наказание для Запада

06 декабря 2022 в 04:57 Размер текста - 17 +

Санкции против РФ не ослабили экономику страны, пишет «Печат» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В реальности антироссийские санкции не ослабили экономику России, а стали наказанием для Запада. Об этом пишет сербское издание «Печат». «Санкции не ослабили российскую экономику и армию <…> цифры подтверждают — в реальности эти санкции — наказание для самого Запада», — говорится в материале. По словам автора статьи, западным экспертам уже стало понятно, что эти ограничения навредили, прежде всего, Западу. «Судя по всему, кто-то просчитался, мечтая сломить <…> Россию», — убежден автор. Ранее статью о главных заблуждениях Запада об РФ опубликовало немецкое издание Die Welt (заблокировано в РФ). Там отметили, что западные политики должны признать, что санкции против РФ не приносят желаемого эффекта. Страны Запада стали вводить жесткие санкции против России после начала спецоперации на Украине. Их общее количество превысило десять тысяч, а страны Евросоюза уже обсуждают девятый пакет антироссийских санкций.

В реальности антироссийские санкции не ослабили экономику России, а стали наказанием для Запада. Об этом пишет сербское издание «Печат». «Санкции не ослабили российскую экономику и армию <…> цифры подтверждают — в реальности эти санкции — наказание для самого Запада», — говорится в материале. По словам автора статьи, западным экспертам уже стало понятно, что эти ограничения навредили, прежде всего, Западу. «Судя по всему, кто-то просчитался, мечтая сломить <…> Россию», — убежден автор. Ранее статью о главных заблуждениях Запада об РФ опубликовало немецкое издание Die Welt (заблокировано в РФ). Там отметили, что западные политики должны признать, что санкции против РФ не приносят желаемого эффекта. Страны Запада стали вводить жесткие санкции против России после начала спецоперации на Украине. Их общее количество превысило десять тысяч, а страны Евросоюза уже обсуждают девятый пакет антироссийских санкций.