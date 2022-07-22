В Германии признались в трех главных заблуждения Запада о РФ

В ФРГ потребовали от Запада признать свои заблуждения по поводу конфликта на Украине Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Западные политики должны признать, что санкции против РФ не приносят желаемого эффекта, Россию не удастся полностью изолировать, а у украинской армии не получится сломить российских военных. Статью о главных заблуждениях опубликовало немецкое издание Die Welt (заблокировано в РФ).

«Западные политики должны посмотреть правде в глаза: Россию не удастся изолировать, экономические санкции не приносят желаемого эффекта, Киеву не сломить десятикратное превосходство российской армии», — считает журналист Жак Шустер. По его мнению, президент РФ Владимир Путин не позволит поставить страну на колени.

Автор также обратил внимание на обратный эффект антироссийской санкционной кампании. «Вопреки тому, что канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок утверждали в течение нескольких месяцев, Россия ни в коем случае не одинока. Помимо того что Кремль может рассчитывать на поддержку Китая, большинство стран мира обвиняют Европу в конфликте на Украине», — объяснил Шустер.

Журналист напомнил, что южноамериканская торговая организация МЕРКОСУР отказалась даже выслушивать президента Украины Владимира Зеленского на саммите в Парагвае. Резюмируя, журналист призвал Вашингтон к участию в мирных переговорах России и Украины.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В ходе нее страны Запада значительно увеличили военные поставки на Украину и ввели беспрецедентное количество санкций против России.

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