Politico: ЕС и НАТО полны решимости попросить Россию о завершении спецоперации

ЕС готовится официально призвать Россию покинуть Украину, пишет Politico Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Европейский союз (ЕС) и Североатлантический альянс (НАТО) скоро могут обратиться с официальным призывом к России вывести свои войска из Украины. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Как пишет Politico , соответствующая декларация несколько месяцев, но обнародование документа замедлилось из-за разногласий между Турцией и Кипром. Согласно проекту заявления, ЕС и альянс призовут Россию вывести войска с территории Украины, передают источники.

Также отмечается, что заключительная версия документа может быть опубликована в начале 2023 года. В издании подчеркнули, что официальное заявление двух стран «стало бы значительным дипломатическим достижением».

Ранее с предложением вывести российские войска из Украины до конца года выступил президент Владимир Зеленский. Идею он озвучил в интервью, которое давал в киевском метро. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не выведет войска из Украины до конца года.