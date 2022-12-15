Politico: ЕС и НАТО полны решимости попросить Россию о завершении спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги и портфели. Москва , россия, флаг, флаг россии, флаг евросоюз, флаг евросаюза, евросаюз
ЕС готовится официально призвать Россию покинуть Украину, пишет Politico Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Европейский союз (ЕС) и Североатлантический альянс (НАТО) скоро могут обратиться с официальным призывом к России вывести свои войска из Украины. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Как пишет Politico, соответствующая декларация несколько месяцев, но обнародование документа замедлилось из-за разногласий между Турцией и Кипром. Согласно проекту заявления, ЕС и альянс призовут Россию вывести войска с территории Украины, передают источники.

Также отмечается, что заключительная версия документа может быть опубликована в начале 2023 года. В издании подчеркнули, что официальное заявление двух стран «стало бы значительным дипломатическим достижением».

Ранее с предложением вывести российские войска из Украины до конца года выступил президент Владимир Зеленский. Идею он озвучил в интервью, которое давал в киевском метро. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не выведет войска из Украины до конца года.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европейский союз (ЕС) и Североатлантический альянс (НАТО) скоро могут обратиться с официальным призывом к России вывести свои войска из Украины. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией. Как пишет Politico, соответствующая декларация несколько месяцев, но обнародование документа замедлилось из-за разногласий между Турцией и Кипром. Согласно проекту заявления, ЕС и альянс призовут Россию вывести войска с территории Украины, передают источники. Также отмечается, что заключительная версия документа может быть опубликована в начале 2023 года. В издании подчеркнули, что официальное заявление двух стран «стало бы значительным дипломатическим достижением». Ранее с предложением вывести российские войска из Украины до конца года выступил президент Владимир Зеленский. Идею он озвучил в интервью, которое давал в киевском метро. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не выведет войска из Украины до конца года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...