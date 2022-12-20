Для своей защиты Россия применит термоядерное оружие, отметил Александр Михайлов
В случае нападения Россия способна уничтожить США за 40 минут. Об этом заявил руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
«В случае такой агрессии через 40-50 минут ничего не останется. Это будет выжженное поле», — сказал Михайлов в разговоре с Пятым каналом. По его словам, для своей защиты Россия применит все свои средства поражения, включая термоядерное оружие, а российские ракетчики находятся в полной готовности и «только ждут сигнала».
Ранее Михайлов указывал на неэффективность американского вооружения, говоря о ракетных комплексах Patriot. Он отмечал, что это оружие неустойчиво к современным веяниям войны.
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