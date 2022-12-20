Военный аналитик Михайлов: Россия способна уничтожить США за 40 минут. Видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе
Для своей защиты Россия применит термоядерное оружие, отметил Александр Михайлов Фото:

В случае нападения Россия способна уничтожить США за 40 минут. Об этом заявил руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«В случае такой агрессии через 40-50 минут ничего не останется. Это будет выжженное поле», — сказал Михайлов в разговоре с Пятым каналом. По его словам, для своей защиты Россия применит все свои средства поражения, включая термоядерное оружие, а российские ракетчики находятся в полной готовности и «только ждут сигнала».

Ранее Михайлов указывал на неэффективность американского вооружения, говоря о ракетных комплексах Patriot. Он отмечал, что это оружие неустойчиво к современным веяниям войны.

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В случае нападения Россия способна уничтожить США за 40 минут. Об этом заявил руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «В случае такой агрессии через 40-50 минут ничего не останется. Это будет выжженное поле», — сказал Михайлов в разговоре с Пятым каналом. По его словам, для своей защиты Россия применит все свои средства поражения, включая термоядерное оружие, а российские ракетчики находятся в полной готовности и «только ждут сигнала». Ранее Михайлов указывал на неэффективность американского вооружения, говоря о ракетных комплексах Patriot. Он отмечал, что это оружие неустойчиво к современным веяниям войны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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