Марочко: российские войска закрепились в Сватово

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ВС РФ ведут маневренную оборону в Сватово, пояснил Андрей Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская армия ведет маневренную оборону в районе населенного пункта Сватово (ЛНР). Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Мы там [в Сватово] ведем маневренную оборону и <…> проделали колоссальнейшую работу для того, чтобы укрепиться, закрепиться», — отметил офицер в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Марочко также подчеркнул, что действия соответствующего командования положительно влияют на проведение спецоперации в целом.

Ранее сообщалось, что мирные жители погибли при обстреле Сватово в Луганской народной республике (ЛНР). Обстрел был произведен 16 декабря.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения ЛДНР, а также демилитаризации страны.

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Российская армия ведет маневренную оборону в районе населенного пункта Сватово (ЛНР). Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко. «Мы там [в Сватово] ведем маневренную оборону и <…> проделали колоссальнейшую работу для того, чтобы укрепиться, закрепиться», — отметил офицер в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Марочко также подчеркнул, что действия соответствующего командования положительно влияют на проведение спецоперации в целом. Ранее сообщалось, что мирные жители погибли при обстреле Сватово в Луганской народной республике (ЛНР). Обстрел был произведен 16 декабря. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения ЛДНР, а также демилитаризации страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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