Марочко: российские войска закрепились в Сватово

Российская армия ведет маневренную оборону в районе населенного пункта Сватово (ЛНР). Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.
«Мы там [в Сватово] ведем маневренную оборону и <…> проделали колоссальнейшую работу для того, чтобы укрепиться, закрепиться», — отметил офицер в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Марочко также подчеркнул, что действия соответствующего командования положительно влияют на проведение спецоперации в целом.
Ранее сообщалось, что мирные жители погибли при обстреле Сватово в Луганской народной республике (ЛНР). Обстрел был произведен 16 декабря.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения ЛДНР, а также демилитаризации страны.
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Российская армия ведет маневренную оборону в районе населенного пункта Сватово (ЛНР). Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко. «Мы там [в Сватово] ведем маневренную оборону и <…> проделали колоссальнейшую работу для того, чтобы укрепиться, закрепиться», — отметил офицер в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Марочко также подчеркнул, что действия соответствующего командования положительно влияют на проведение спецоперации в целом. Ранее сообщалось, что мирные жители погибли при обстреле Сватово в Луганской народной республике (ЛНР). Обстрел был произведен 16 декабря. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения ЛДНР, а также демилитаризации страны.