Украинские военные ударили по школе в Белгородской области. Также в минувшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны ликвидировали 15 украинских беспилотников самолетного типа. Из них десять аппаратов были сбиты над Курской областью, еще пять — над акваторией Азовского моря. Подробности событий по ключевым направлениям — в материале URA.RU.
Белгородская область
Украинский дрон ударил по социальному объекту в селе Таврово Белгородского района. Повреждены стена и потолок, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Предварительно, никто из жителей не пострадал.
Красноармейское направление
ВСУ подорвали объекты инфраструктуры шахтоуправления «Покровское»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) частично подорвали объекты инфраструктуры шахтоуправления «Покровское», расположенного в селе Удачное к западу от Красноармейска. По информации советника главы ДНР Игоря Кимаковского, поврежденными оказались главный вентиляционный ствол и горно-обогатительная фабрика предприятия. По его словам, на этом участке фронта идет активное передвижение сил противника, которое сильно осложняется интенсивностью ударов ВС РФ.
Наступление ВС РФ идет широким фронтом
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные осуществляют наступательные действия по широкому фронту в направлении Красноармейска (Покровска). Бои идут близь Новосергеевки.
По словам Пушилина, для ВСУ ситуация складывается сложнее, он отметил, что ВС РФ продвинулись в Часовом Яре, а также в районе Ступочек. Также российские военные приближаются непосредственно к Константиновке.
ВС РФ начали уничтожать ВСУ на окраинах Константиновки
Российские FPV-дроны приступили к поражению украинской военной техники и личного состава на подступах к Константиновке. Об этом сообщил ТАСС советник руководителя ДНР Игорь Кимаковский, добавив, что ВСУ пытаются контратаковать в районе населенного пункта Ступочки, неся при этом очень большие потери.
Днепропетровское направление
Российские военные выбили ВСУ из села Дачное в Днепропетровской области. Как заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, сейчас в населенном пункте проводится зачистка территории.
Угледарское направление
В результате удара авиационной бомбой ФАБ по селу Мирное, расположенного на западе Донецкой Народной Республики, был разрушен контрольный пункт одного из батальонов 23-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, погибло не менее десяти военнослужащих.
Сумское направление
ВСУ перебрасывают подразделения
По информации, предоставленной ТАСС российскими силовыми структурами, подразделение 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ было передислоцировано с харьковского направления в район Сумской области. Командование противника перебрасывает новые подразделения на сумское направление в попытке отбить утраченные позиции.
ВСУ используют «Айдар» как пушечное мясо
По информации российских силовых ведомств, командование ВСУ задействует бойцов батальона «Айдар» (признан террористической организацией, запрещен в РФ) в качестве живой силы на сумском направлении. В настоящее время, как отмечают источники, в состав этого подразделения входят как лица с неонацистскими взглядами, так и граждане Украины, мобилизованные принудительно.
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