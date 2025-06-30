ВС РФ усложнили поставки нефти для ВМС Украины

Российские войска нанесли удар по нефтеналивному терминалу, который обеспечивал топливом Военно-морские силы Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«Нанесено поражение нефтеналивному терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины», — говорится в сообщении Минобороны в официальном telegram-канале. Операция была проведена с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.
Поражению подверглись не только нефтяной терминал, но и производственные цеха, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов. Кроме того, удары были нанесены по пунктам временной дислокации формирований Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в 146 районах.
Утром 30 июня появилась информация о том, что российские военные вытеснили подразделения Вооруженных сил Украины из населенного пункта Дачное, расположенного в Днепропетровской области. Об этом пишет телеканал «360».
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