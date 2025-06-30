Страны Европейского союза продлили на полгода экономические санкции в отношении России. Об этом говорится в официальном заявлении Совета ЕС. Новый срок действия ограничений установлен до 31 января 2026 года.
«Сегодня Совет ЕС продлил действие ограничительных мер в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине, еще на шесть месяцев», — указано в сообщении. Санкции охватывают ключевые сектора экономики — финансовый, энергетический, оборонный и сферу высоких технологий.
Режим антироссийских санкций действует с июля 2014 года и с тех пор продлевается каждые полгода. Последний раз продление состоялось в январе 2025 года. Тогда процесс оказался под угрозой срыва — Венгрия заявляла о возможности наложить вето в связи с решением Киева прекратить транзит российского газа по территории Украины. Будапешт требовал от Еврокомиссии гарантий по энергетической безопасности.
В Москве неоднократно подчеркивали, что считают санкционную политику Запада неэффективной и вредной для всей мировой экономики. Президент России Владимир Путин назвал «придурками» тех, кто вводит санкции против РФ. Он также добавил, что пугаться новых санкций нельзя, так как тот, кто начнет пугаться, «тот сразу все проиграет», сообщает «Национальная служба новостей».
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