В Роскомнадзоре разъяснили порядок взимания платы за звонок у абонента

Роскомнадзор опроверг для URA.RU появившуюся в соцсетях информацию о том, что мобильные операторы начали тарифицировать звонки с начала гудков или мелодии. Также слух в разговоре с корреспондентом URA.RU разоблачили мобильные операторы. Агентство и «Лапша Медиа» реализуют совместный проект по опровержению фейков.
По легенде мобильные операторы начали взимать плату за звонок с начала мелодии или гудков, так как сейчас люди стали меньше разговаривать по телефону. Из-за этого в Роскомнадзор поступило обращение с просьбой проверить сотовых операторов. Однако в ведомстве опровергли это: «На текущий момент таких обращений в Роскомнадзор не поступало. … Вместе с тем важно понимать, что оператор взимает плату за установленное соединение. … Продолжительность соединения, подлежащая оплате, начинается с момента ответа вызываемого оборудования и заканчивается разъединением». Однако там отметили, что если на звонок ответил автоответчик, то он звонок будет тарифицироваться.
В пресс-службе МР «Урал» T2 заявили, что у Т2 тарификация начинается после трех секунд с начала разговора. В пресс-службе «Мегафона» сообщили, что тарификация звонка начинается после установления соединения — когда абонент поднимает трубку или срабатывает автоответчик. Также там отметили, что прослушивание гудков или мелодии не оплачивается.
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