В Роскомнадзоре разъяснили порядок взимания платы за звонок у абонента

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Абоненты не должны платить за прослушивание мелодии или гудков
Абоненты не должны платить за прослушивание мелодии или гудков Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Роскомнадзор опроверг для URA.RU появившуюся в соцсетях информацию о том, что мобильные операторы начали тарифицировать звонки с начала гудков или мелодии. Также слух в разговоре с корреспондентом URA.RU разоблачили мобильные операторы. Агентство и «Лапша Медиа» реализуют совместный проект по опровержению фейков.

По легенде мобильные операторы начали взимать плату за звонок с начала мелодии или гудков, так как сейчас люди стали меньше разговаривать по телефону. Из-за этого в Роскомнадзор поступило обращение с просьбой проверить сотовых операторов. Однако в ведомстве опровергли это: «На текущий момент таких обращений в Роскомнадзор не поступало. … Вместе с тем важно понимать, что оператор взимает плату за установленное соединение. … Продолжительность соединения, подлежащая оплате, начинается с момента ответа вызываемого оборудования и заканчивается разъединением». Однако там отметили, что если на звонок ответил автоответчик, то он звонок будет тарифицироваться.

В пресс-службе МР «Урал» T2 заявили, что у Т2 тарификация начинается после трех секунд с начала разговора. В пресс-службе «Мегафона» сообщили, что тарификация звонка начинается после установления соединения — когда абонент поднимает трубку или срабатывает автоответчик. Также там отметили, что прослушивание гудков или мелодии не оплачивается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Роскомнадзор опроверг для URA.RU появившуюся в соцсетях информацию о том, что мобильные операторы начали тарифицировать звонки с начала гудков или мелодии. Также слух в разговоре с корреспондентом URA.RU разоблачили мобильные операторы. Агентство и «Лапша Медиа» реализуют совместный проект по опровержению фейков. По легенде мобильные операторы начали взимать плату за звонок с начала мелодии или гудков, так как сейчас люди стали меньше разговаривать по телефону. Из-за этого в Роскомнадзор поступило обращение с просьбой проверить сотовых операторов. Однако в ведомстве опровергли это: «На текущий момент таких обращений в Роскомнадзор не поступало. … Вместе с тем важно понимать, что оператор взимает плату за установленное соединение. … Продолжительность соединения, подлежащая оплате, начинается с момента ответа вызываемого оборудования и заканчивается разъединением». Однако там отметили, что если на звонок ответил автоответчик, то он звонок будет тарифицироваться. В пресс-службе МР «Урал» T2 заявили, что у Т2 тарификация начинается после трех секунд с начала разговора. В пресс-службе «Мегафона» сообщили, что тарификация звонка начинается после установления соединения — когда абонент поднимает трубку или срабатывает автоответчик. Также там отметили, что прослушивание гудков или мелодии не оплачивается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...