«Радиостанция Судного дня» упомянула Сеул в новом сообщении

Российская радиостанция УВБ-76, известная под названием «Радиостанция Судного дня», передала новое короткое зашифрованное сообщение. Об этом сообщил telegram-канал «УВБ-76 логи», который регулярно отслеживает эфиры.
В ходе трансляции, продолжавшейся полторы минуты, в эфире прозвучало голосовое сообщение: «НЖТИ 90966 ЗЕВОСЕУЛ 5291 8888», пишет канал. Отмечается, что оно прозвучало в 12:57 по московскому времени.
Ранее станция передавала сообщения «блефопуф» и «болтанка». Зачем поступают такие сообщения — до сих пор неясно. Ходят слухи, что станция используется для передачи сигналов о пусках ядерных ракет. Однако официально такие подозрения не подтверждены. Что известно о радиостанции — в материале URA.RU.
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