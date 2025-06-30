«Радиостанция Судного дня» упомянула Сеул в новом сообщении

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Смысл сигналов этой радиостанции до сих пор не известен
Смысл сигналов этой радиостанции до сих пор не известен Фото:

Российская радиостанция УВБ-76, известная под названием «Радиостанция Судного дня», передала новое короткое зашифрованное сообщение. Об этом сообщил telegram-канал «УВБ-76 логи», который регулярно отслеживает эфиры.

В ходе трансляции, продолжавшейся полторы минуты, в эфире прозвучало голосовое сообщение: «НЖТИ 90966 ЗЕВОСЕУЛ 5291 8888», пишет канал. Отмечается, что оно прозвучало в 12:57 по московскому времени. 

Ранее станция передавала сообщения «блефопуф» и «болтанка». Зачем поступают такие сообщения — до сих пор неясно. Ходят слухи, что станция используется для передачи сигналов о пусках ядерных ракет. Однако официально такие подозрения не подтверждены. Что известно о радиостанции — в материале URA.RU. 

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Российская радиостанция УВБ-76, известная под названием «Радиостанция Судного дня», передала новое короткое зашифрованное сообщение. Об этом сообщил telegram-канал «УВБ-76 логи», который регулярно отслеживает эфиры. В ходе трансляции, продолжавшейся полторы минуты, в эфире прозвучало голосовое сообщение: «НЖТИ 90966 ЗЕВОСЕУЛ 5291 8888», пишет канал. Отмечается, что оно прозвучало в 12:57 по московскому времени.  Ранее станция передавала сообщения «блефопуф» и «болтанка». Зачем поступают такие сообщения — до сих пор неясно. Ходят слухи, что станция используется для передачи сигналов о пусках ядерных ракет. Однако официально такие подозрения не подтверждены. Что известно о радиостанции — в материале URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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