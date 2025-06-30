Армения призвала российских политиков обходить стороной конфликт в стране

Армения призвала российских политиков уважать суверенитет республики и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела страны. Такое заявление сделал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
«Чиновники, парламентарии, эксперты РФ должны с большим уважением относиться к суверенитету Армении и никогда больше не позволять себе вмешиваться в наши внутренние дела», — сказал Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас в Ереване. Поводом для заявления армянского министра стали слова главы МИД России Сергея Лаврова.
Ранее Лавров выразил обеспокоенность ситуацией в Армении, в частности, якобы ведущейся борьбой властей против Армянской апостольской церкви. Мирзоян подчеркнул, что подобная информация не соответствует действительности, и в Армении нет конфликта между государством и церковью.
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