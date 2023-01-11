Пушилин раскрыл, зачем Зеленский устроил бойню в Соледаре

Президент Украины Владимир Зеленский устроил бойню в Соледаре, потому что хотел превратить город в символ непобедимости. Такое мнение высказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Украинской пропаганде, да и в целом украинскому режиму, пиар-команде Зеленского, свойственно делать символы из разных населенных пунктов. Это же касалось и Соледара», — заявил Пушилин в интервью RT.
По его словам, символом пытались сделать Мариуполь и завод «Азовсталь», который расположен там. Пушилин отметил, что символ «непобедимости» делали из Артемовска (Бахмута). Это поддерживалось за счет СМИ и Запада, высказался он. Пушилин считает, что поэтому ВСУ перебрасывали на эти направления значительные силы.
Российская армия блокировала Соледар с нескольких сторон, передает Пятый канал со ссылкой на Минобороны РФ. Если военные РФ возьмут под контроль город, то это откроет путь к освобождению ДНР, говорил Пушилин. Соледар и Артемовск являются наиболее горячими точками конфликта, признал Зеленский. Из района Соледара украинской армии, сообщили в Офисе украинского лидера.
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Президент Украины Владимир Зеленский устроил бойню в Соледаре, потому что хотел превратить город в символ непобедимости. Такое мнение высказал врио главы ДНР Денис Пушилин. «Украинской пропаганде, да и в целом украинскому режиму, пиар-команде Зеленского, свойственно делать символы из разных населенных пунктов. Это же касалось и Соледара», — заявил Пушилин в интервью RT. По его словам, символом пытались сделать Мариуполь и завод «Азовсталь», который расположен там. Пушилин отметил, что символ «непобедимости» делали из Артемовска (Бахмута). Это поддерживалось за счет СМИ и Запада, высказался он. Пушилин считает, что поэтому ВСУ перебрасывали на эти направления значительные силы. Российская армия блокировала Соледар с нескольких сторон, передает Пятый канал со ссылкой на Минобороны РФ. Если военные РФ возьмут под контроль город, то это откроет путь к освобождению ДНР, говорил Пушилин. Соледар и Артемовск являются наиболее горячими точками конфликта, признал Зеленский. Из района Соледара украинской армии, сообщили в Офисе украинского лидера.