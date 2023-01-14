Румынский чиновник уснул во время обсуждения Украины в прямом эфире

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Румынский министр Петрэ Дэа уснул, когда обсуждали Украину Фото:

Румынский глава Минсельхоза Петрэ Дэа уснул в эфире телеканала Antena 3, когда обсуждались негативные последствия конфликта на Украине для фермерского хозяйства Румынии. Об этом сообщает телеканал Digi24.

«Министру позвонила ведущая и спросила о судьбе румынских фермеров, которым грозит банкротство из-за украинского кризиса. Когда Дэа предоставили слово, на том конце провода раздался храп», — сообщала журналистка телеканала. Зрители, присутствовавшие в студии, не сдержали смех. Сам чиновник ситуацию не прокомментировал.

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску попросил Украину признать молдавский язык ненастоящим. С такой просьбой он обратился к главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, передает «Царьград».

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Румынский глава Минсельхоза Петрэ Дэа уснул в эфире телеканала Antena 3, когда обсуждались негативные последствия конфликта на Украине для фермерского хозяйства Румынии. Об этом сообщает телеканал Digi24. «Министру позвонила ведущая и спросила о судьбе румынских фермеров, которым грозит банкротство из-за украинского кризиса. Когда Дэа предоставили слово, на том конце провода раздался храп», — сообщала журналистка телеканала. Зрители, присутствовавшие в студии, не сдержали смех. Сам чиновник ситуацию не прокомментировал. Глава МИД Румынии Богдан Ауреску попросил Украину признать молдавский язык ненастоящим. С такой просьбой он обратился к главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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