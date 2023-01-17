В Госдуме назвали истинную причину штрафа для Apple

Депутат Госдумы Кирьянов: Apple грозят новые штрафы

17 января 2023 в 21:29 Размер текста - 17 +

Apple нарушила законодательство России и лишила разработчиков денег, сказал Вадим Виноградов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Штраф в 1,1 млрд рублей для Apple необходим, чтобы заставить компанию соблюдать российское законодательство, в противном случае компании придется заплатить еще больше. Об этом заявил в беседе с URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Смысл сводится к тому, что компания Apple, несмотря на то, что она такая могучая, великая и признанная, должна придерживаться правил приличия, исполнять российские законы, не навязывать своим клиентам свои же разработки, свои платежные системы и, конечно, такой неконкурентный подход должен наказываться. Вопрос не в том, чтобы навредить тому или иному IT-гиганту, а в том, чтобы заставить исполнять законодательство. Ничего личного, абсолютно. Просто делайте так, как положено и проблем не будет. А если компании не понимают, то нужно вводить оборотные штрафы, взыскивать, применять меры нефинансового воздействия», — сказал Артем Кирьянов. Руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов отметил, что Apple нарушает права разработчиков на монетизацию своего труда и права пользователей на выбор качественного ПО. «Решение ФАС абсолютно обосновано как с точки зрения законодательства, так и с точки зрения защиты прав граждан РФ. Apple демонстрирует монопольную политику, что недопустимо. Российские разработчики имеют полное право использовать альтернативные платежные системы», — объяснил эксперт. Он напомнил, что Google сделал подобное нарушение. «Компания все же решила отменить ограничения для разработчиков после вмешательства регулятора. Хочется верить, что и Apple последует этому хорошему примеру Google», — заключил Виноградов. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала американскую корпорацию Apple почти на 1,2 миллиарда рублей. Компания навязывала свой платежный инструмент российским разработчикам приложений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Штраф в 1,1 млрд рублей для Apple необходим, чтобы заставить компанию соблюдать российское законодательство, в противном случае компании придется заплатить еще больше. Об этом заявил в беседе с URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Смысл сводится к тому, что компания Apple, несмотря на то, что она такая могучая, великая и признанная, должна придерживаться правил приличия, исполнять российские законы, не навязывать своим клиентам свои же разработки, свои платежные системы и, конечно, такой неконкурентный подход должен наказываться. Вопрос не в том, чтобы навредить тому или иному IT-гиганту, а в том, чтобы заставить исполнять законодательство. Ничего личного, абсолютно. Просто делайте так, как положено и проблем не будет. А если компании не понимают, то нужно вводить оборотные штрафы, взыскивать, применять меры нефинансового воздействия», — сказал Артем Кирьянов. Руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов отметил, что Apple нарушает права разработчиков на монетизацию своего труда и права пользователей на выбор качественного ПО. «Решение ФАС абсолютно обосновано как с точки зрения законодательства, так и с точки зрения защиты прав граждан РФ. Apple демонстрирует монопольную политику, что недопустимо. Российские разработчики имеют полное право использовать альтернативные платежные системы», — объяснил эксперт. Он напомнил, что Google сделал подобное нарушение. «Компания все же решила отменить ограничения для разработчиков после вмешательства регулятора. Хочется верить, что и Apple последует этому хорошему примеру Google», — заключил Виноградов. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала американскую корпорацию Apple почти на 1,2 миллиарда рублей. Компания навязывала свой платежный инструмент российским разработчикам приложений.