В Бердянске взорвали автомобиль с местной предпринимательницей внутри

В Бердянске взорвался автомобиль с местной предпринимательницей внутри. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Около 16.00 на улице Руденко возле школы №5 взорван автомобиль ВАЗ, принадлежащий местному предпринимателю Валентине Мамай. <…> По предварительной информации находилась в момент взрыва в автомобиле», — уточнил Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он уточнил, что на месте работают МЧС.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины совершили теракт против главы военно-гражданской администрации (ВГА) в Бердянске. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подчеркнул, что это был террористический акт.
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В Бердянске взорвался автомобиль с местной предпринимательницей внутри. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Около 16.00 на улице Руденко возле школы №5 взорван автомобиль ВАЗ, принадлежащий местному предпринимателю Валентине Мамай. <…> По предварительной информации находилась в момент взрыва в автомобиле», — уточнил Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он уточнил, что на месте работают МЧС. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины совершили теракт против главы военно-гражданской администрации (ВГА) в Бердянске. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подчеркнул, что это был террористический акт.