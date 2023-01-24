В Бердянске взорвали автомобиль с местной предпринимательницей внутри

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тактико-специальные учения Скорой помощи по спасению пострадавших в ДТП. Челябинск, машина, пламя, автомобиль, огонь
В Бердянске взорвали автомобиль местной предпринимательницы, заявил Владимир Рогов Фото:

В Бердянске взорвался автомобиль с местной предпринимательницей внутри. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Около 16.00 на улице Руденко возле школы №5 взорван автомобиль ВАЗ, принадлежащий местному предпринимателю Валентине Мамай. <…> По предварительной информации находилась в момент взрыва в автомобиле», — уточнил Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он уточнил, что на месте работают МЧС.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины совершили теракт против главы военно-гражданской администрации (ВГА) в Бердянске. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подчеркнул, что это был террористический акт.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

В Бердянске взорвался автомобиль с местной предпринимательницей внутри. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Около 16.00 на улице Руденко возле школы №5 взорван автомобиль ВАЗ, принадлежащий местному предпринимателю Валентине Мамай. <…> По предварительной информации находилась в момент взрыва в автомобиле», — уточнил Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он уточнил, что на месте работают МЧС. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины совершили теракт против главы военно-гражданской администрации (ВГА) в Бердянске. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подчеркнул, что это был террористический акт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...