Власти Запорожья: ВСУ совершили теракт против главы ВГА в Бердянске

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В Бердянске взорвали автомобиль главы ВГА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Бердянске украинские боевики подорвали автомобиль главы ВГА Бердянского района. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«[Украинскими] боевиками совершен террористический акт путем подрыва в Бердянске заминированного автомобиля главы военно-гражданской администрации Бердянского района Кичигина Алексея Николаевича», — пишет Рогов. Информация опубликована в его telegram-канале.

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В Бердянске украинские боевики подорвали автомобиль главы ВГА Бердянского района. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «[Украинскими] боевиками совершен террористический акт путем подрыва в Бердянске заминированного автомобиля главы военно-гражданской администрации Бердянского района Кичигина Алексея Николаевича», — пишет Рогов. Информация опубликована в его telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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