Власти Запорожья: ВСУ совершили теракт против главы ВГА в Бердянске

В Бердянске взорвали автомобиль главы ВГА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Бердянске украинские боевики подорвали автомобиль главы ВГА Бердянского района. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«[Украинскими] боевиками совершен террористический акт путем подрыва в Бердянске заминированного автомобиля главы военно-гражданской администрации Бердянского района Кичигина Алексея Николаевича», — пишет Рогов. Информация опубликована в его telegram-канале.
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