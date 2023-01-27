Психотерапевт Райт раскрыла преимущества секса с бывшими

Психотерапевт Райт: секс с бывшим партнером — это нормально

27 января 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Молодые люди отходят от моногамных отношений, считает Рэйчел Райт Фото: Илья Московец © URA.RU Британская компания Lovehoney провела опрос и выяснила, что 69% респондентов предпочитают оставаться друзьями со своими бывшими после расставания. Психотерапевт из США Рэйчел Райт также отмечает, что отношения с бывшими — это совершенно нормально и в этом ничего предосудительного нет. «Так быть не должно. <…> Есть масса преимуществ в том, чтобы дружить с бывшим партнером, это называется деэскалацией отношений». — заявляет Рэйчел Райт, говоря о практике полного разрыва отношений после расставания. Ее слова приводит Hypebae. Она отмечает, что люди, практикующие моногамные отношения, а соответственно и секс по дружбе, могут спокойно иметь хорошие отношения друг с другом даже после расставания, в то время, как при моногамных отношениях расставание приводит к полному разрыву отношений. Но эксперт отмечает, что поколение Z отходит от такого и молодые люди более склонны к различным форматам романтических отношений. В том числе и к сексу по дружбе. Также согласно глобальному ритейлер Lovehoney, дружба с бывшими очень распространена. Благодаря проведенному опросу, 69% респондентов предпочитают оставаться друзьями со своими бывшими. Ранее сексолог Евгений Кульгавчук объяснил, почему молодых парней привлекают более зрелые женщины. По его словам, это связано с гиперсексуальностью. В свою очередь, эксперт в сфере отношений Джо Хемминг пояснила, что стабильный секс с партнером не является гарантией крепких отношений, пишут «Дни.ру». А вот что могло бы сохранить гармонию в отношениях, так это общие интересы, считает сексолог Алексей Вилков, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Британская компания Lovehoney провела опрос и выяснила, что 69% респондентов предпочитают оставаться друзьями со своими бывшими после расставания. Психотерапевт из США Рэйчел Райт также отмечает, что отношения с бывшими — это совершенно нормально и в этом ничего предосудительного нет. «Так быть не должно. <…> Есть масса преимуществ в том, чтобы дружить с бывшим партнером, это называется деэскалацией отношений». — заявляет Рэйчел Райт, говоря о практике полного разрыва отношений после расставания. Ее слова приводит Hypebae. Она отмечает, что люди, практикующие моногамные отношения, а соответственно и секс по дружбе, могут спокойно иметь хорошие отношения друг с другом даже после расставания, в то время, как при моногамных отношениях расставание приводит к полному разрыву отношений. Но эксперт отмечает, что поколение Z отходит от такого и молодые люди более склонны к различным форматам романтических отношений. В том числе и к сексу по дружбе. Также согласно глобальному ритейлер Lovehoney, дружба с бывшими очень распространена. Благодаря проведенному опросу, 69% респондентов предпочитают оставаться друзьями со своими бывшими. Ранее сексолог Евгений Кульгавчук объяснил, почему молодых парней привлекают более зрелые женщины. По его словам, это связано с гиперсексуальностью. В свою очередь, эксперт в сфере отношений Джо Хемминг пояснила, что стабильный секс с партнером не является гарантией крепких отношений, пишут «Дни.ру». А вот что могло бы сохранить гармонию в отношениях, так это общие интересы, считает сексолог Алексей Вилков, передает «Национальная служба новостей».