10 февраля 2023

Китайская пресса ужаснулась подробностями диверсий на «Северных потоках»

Huanqiu: диверсии на «Северных потоках» вынуждают мир пересмотреть свое отношение к США
© Служба новостей «URA.RU»
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Расследование Херша о диверсиях на «Северных потоках» поразило китайскую прессу Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Китайская пресса была поражена подробностями подготовки Соединенными Штатами подрывов газопроводов «Северный поток». Обозреватели республики заявляют о том, что мир должен переоценить роль США в политике, поскольку теперь их причастность к терроризму стала более очевидна. Об этом журналисты написали в китайской газете Huanqiu.

«Честно говоря, всеобщие подозрения в отношении США не беспочвенны, от вскрывшихся подробностей до сих пор мурашки бегут по спине. В ходе дебатов в Вашингтоне в центре внимания стояло не то, взорвать ли „Северный поток“, а то, как не оставить улик», — рассказали журналисты в статье для китайской прессы.

Согласно сообщению, США готовили диверсию задолго до того, как начался конфликт на Украине. Теперь в Китае ведут дискуссию о том, что мировое сообщество должно пересмотреть свое отношение к американцам, ведь «уничтожение и нападение на объекты инфраструктуры являются гнусным актом террористического характера». Мировому сообществу следует надавить на США и получить новые доказательства из причастности к диверсиям, подытожили в китайской прессе.

Ранее американский журналист Сеймур Херш провел расследование причастности Соединенных Штатов к подрывам «Северных потоков». Ему удалось выяснить, что под руководством ЦРУ в Вашингтоне была сформирована рабочая группа, которая занималась разработкой операции, в ходе которой водолазы должны были заложить взрывчатку. Предполагается, что она была активирована позднее третьей стороной.

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Китайская пресса была поражена подробностями подготовки Соединенными Штатами подрывов газопроводов «Северный поток». Обозреватели республики заявляют о том, что мир должен переоценить роль США в политике, поскольку теперь их причастность к терроризму стала более очевидна. Об этом журналисты написали в китайской газете Huanqiu. «Честно говоря, всеобщие подозрения в отношении США не беспочвенны, от вскрывшихся подробностей до сих пор мурашки бегут по спине. В ходе дебатов в Вашингтоне в центре внимания стояло не то, взорвать ли „Северный поток“, а то, как не оставить улик», — рассказали журналисты в статье для китайской прессы. Согласно сообщению, США готовили диверсию задолго до того, как начался конфликт на Украине. Теперь в Китае ведут дискуссию о том, что мировое сообщество должно пересмотреть свое отношение к американцам, ведь «уничтожение и нападение на объекты инфраструктуры являются гнусным актом террористического характера». Мировому сообществу следует надавить на США и получить новые доказательства из причастности к диверсиям, подытожили в китайской прессе. Ранее американский журналист Сеймур Херш провел расследование причастности Соединенных Штатов к подрывам «Северных потоков». Ему удалось выяснить, что под руководством ЦРУ в Вашингтоне была сформирована рабочая группа, которая занималась разработкой операции, в ходе которой водолазы должны были заложить взрывчатку. Предполагается, что она была активирована позднее третьей стороной.
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