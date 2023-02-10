Китайская пресса ужаснулась подробностями диверсий на «Северных потоках»

Huanqiu: диверсии на «Северных потоках» вынуждают мир пересмотреть свое отношение к США

11 февраля 2023 в 04:03 Размер текста - 17 +

Расследование Херша о диверсиях на «Северных потоках» поразило китайскую прессу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Китайская пресса была поражена подробностями подготовки Соединенными Штатами подрывов газопроводов «Северный поток». Обозреватели республики заявляют о том, что мир должен переоценить роль США в политике, поскольку теперь их причастность к терроризму стала более очевидна. Об этом журналисты написали в китайской газете Huanqiu. «Честно говоря, всеобщие подозрения в отношении США не беспочвенны, от вскрывшихся подробностей до сих пор мурашки бегут по спине. В ходе дебатов в Вашингтоне в центре внимания стояло не то, взорвать ли „Северный поток“, а то, как не оставить улик», — рассказали журналисты в статье для китайской прессы. Согласно сообщению, США готовили диверсию задолго до того, как начался конфликт на Украине. Теперь в Китае ведут дискуссию о том, что мировое сообщество должно пересмотреть свое отношение к американцам, ведь «уничтожение и нападение на объекты инфраструктуры являются гнусным актом террористического характера». Мировому сообществу следует надавить на США и получить новые доказательства из причастности к диверсиям, подытожили в китайской прессе. Ранее американский журналист Сеймур Херш провел расследование причастности Соединенных Штатов к подрывам «Северных потоков». Ему удалось выяснить, что под руководством ЦРУ в Вашингтоне была сформирована рабочая группа, которая занималась разработкой операции, в ходе которой водолазы должны были заложить взрывчатку. Предполагается, что она была активирована позднее третьей стороной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Китайская пресса была поражена подробностями подготовки Соединенными Штатами подрывов газопроводов «Северный поток». Обозреватели республики заявляют о том, что мир должен переоценить роль США в политике, поскольку теперь их причастность к терроризму стала более очевидна. Об этом журналисты написали в китайской газете Huanqiu. «Честно говоря, всеобщие подозрения в отношении США не беспочвенны, от вскрывшихся подробностей до сих пор мурашки бегут по спине. В ходе дебатов в Вашингтоне в центре внимания стояло не то, взорвать ли „Северный поток“, а то, как не оставить улик», — рассказали журналисты в статье для китайской прессы. Согласно сообщению, США готовили диверсию задолго до того, как начался конфликт на Украине. Теперь в Китае ведут дискуссию о том, что мировое сообщество должно пересмотреть свое отношение к американцам, ведь «уничтожение и нападение на объекты инфраструктуры являются гнусным актом террористического характера». Мировому сообществу следует надавить на США и получить новые доказательства из причастности к диверсиям, подытожили в китайской прессе. Ранее американский журналист Сеймур Херш провел расследование причастности Соединенных Штатов к подрывам «Северных потоков». Ему удалось выяснить, что под руководством ЦРУ в Вашингтоне была сформирована рабочая группа, которая занималась разработкой операции, в ходе которой водолазы должны были заложить взрывчатку. Предполагается, что она была активирована позднее третьей стороной.