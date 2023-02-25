Американский полковник предрек развал ВСУ без военных НАТО

26 февраля 2023 в 07:33 Размер текста - 17 +

НАТО играют для ВСУ решающую роль, отметил Дуглас Макгрегор Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут функционировать без военных из НАТО, которые участвуют в боях на Украине. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Без натовских военных, которые будут комплектовать подразделения и выполнять боевые задачи, ВСУ развалятся», — рассказал Дуглас Макгрегор в эфире Fox News на youtube-канале . Он также отметил, что ВСУ нуждаются в новых солдатах, поэтому Украина отправляет на фронт молодых людей, стариков и женщин. После начала СВО на Украине страны Запада стали активно спонсировать Киев оружием. В декабре в американских СМИ сообщалось, что конфликт на Украине мог закончиться еще летом, если бы Америка оказалась от поставок вооружения ВСУ. Американский обозреватель издания Washington Post Джош Роджин сообщил, что Украина не сможет одержать победу на поле боле с Россией, передает агентство Nation News.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут функционировать без военных из НАТО, которые участвуют в боях на Украине. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Без натовских военных, которые будут комплектовать подразделения и выполнять боевые задачи, ВСУ развалятся», — рассказал Дуглас Макгрегор в эфире Fox News на youtube-канале. Он также отметил, что ВСУ нуждаются в новых солдатах, поэтому Украина отправляет на фронт молодых людей, стариков и женщин. После начала СВО на Украине страны Запада стали активно спонсировать Киев оружием. В декабре в американских СМИ сообщалось, что конфликт на Украине мог закончиться еще летом, если бы Америка оказалась от поставок вооружения ВСУ. Американский обозреватель издания Washington Post Джош Роджин сообщил, что Украина не сможет одержать победу на поле боле с Россией, передает агентство Nation News.