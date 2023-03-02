Сына мобилизованного спасли от детского дома

02 марта 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Соцзащита Липецкой области предложила отправить сына мобилизованного россиянина в детский дом Фото: Анна Майорова © URA.RU Соцзащита предложила отдать старшего 4-летнего ребенка мобилизованного россиянина в детский дом на время родов его супруги. Эту ситуацию предотвратила рабочая группа по вопросам СВО совместно с ЕР. О произошедшем рассказала заместитель руководителя группы, глава штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова. «Друзья, это — дикость, конечно, мы связались с Минобороны, папа приедет. Проконтролируем, чтобы и другая помощь семье была оказана в полном объеме. Семьи военных, участников СВО сейчас нуждаются в нашей поддержке», — написала Анна Кузнецова. Ее слова приводит пресс-служба партии «Единая Россия». Кузнецова отметила, что содействие в таких случаях необходимо оказывать полноценно и своевременно, а социальные службы должны разговаривать с родственниками военных корректно. Супруга военнослужащего беременна, она готовится к плановой госпитализации по родам. Старшего сына оставить не с кем: женщина является сиротой, а родители мужа не могут сидеть с внуком по состоянию здоровья. Семья обратилась в соцзащиту, но там порекомендовали отдать сына в детский дом. В ситуацию вмешалась рабочая группа по вопросам СВО: перед беременной извинилась начальница управления соцполитики Липецкой области, а мобилизованного мужа отправят в отпуск. Парламентская рабочая группа по вопросам СВО была создана по распоряжению президента России Владимира Путина. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты. В задачи рабочей группы входит мониторинг обеспечения мобилизованных россиян и их семей, контроль за предоставлением им положенных социальных гарантий и мер поддержки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Соцзащита предложила отдать старшего 4-летнего ребенка мобилизованного россиянина в детский дом на время родов его супруги. Эту ситуацию предотвратила рабочая группа по вопросам СВО совместно с ЕР. О произошедшем рассказала заместитель руководителя группы, глава штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова. «Друзья, это — дикость, конечно, мы связались с Минобороны, папа приедет. Проконтролируем, чтобы и другая помощь семье была оказана в полном объеме. Семьи военных, участников СВО сейчас нуждаются в нашей поддержке», — написала Анна Кузнецова. Ее слова приводит пресс-служба партии «Единая Россия». Кузнецова отметила, что содействие в таких случаях необходимо оказывать полноценно и своевременно, а социальные службы должны разговаривать с родственниками военных корректно. Супруга военнослужащего беременна, она готовится к плановой госпитализации по родам. Старшего сына оставить не с кем: женщина является сиротой, а родители мужа не могут сидеть с внуком по состоянию здоровья. Семья обратилась в соцзащиту, но там порекомендовали отдать сына в детский дом. В ситуацию вмешалась рабочая группа по вопросам СВО: перед беременной извинилась начальница управления соцполитики Липецкой области, а мобилизованного мужа отправят в отпуск. Парламентская рабочая группа по вопросам СВО была создана по распоряжению президента России Владимира Путина. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты. В задачи рабочей группы входит мониторинг обеспечения мобилизованных россиян и их семей, контроль за предоставлением им положенных социальных гарантий и мер поддержки.