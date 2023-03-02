Мизулина поделилась данными об участии Запада в конфликте вокруг ЧВК «Редан»

Специалисты из Украины, Великобритании и других стран Запада имеют отношение к распространению ложной информации и искусственному подогреванию конфликта вокруг молодежной субкультуры, известной как ЧВК «Редан». Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
«Распространение фейковой информации и подогревание конфликта вокруг неформального молодежного движения „Редан“ в общественных местах охвата специалистов из разных стран, в том числе Украины и Великобритании. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Лиги безопасного интернета», — сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Екатерины Мизулиной.
Ранее сообщалось, что в России стало распространяться новое молодежное движение «ЧВК Редан». Участники движения устраивают массовые драки, в феврале в Москве было задержано более 300 подростков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал движение псевдосубкультурой, которая вредит молодежи. Власти Сургута порекомендовали подросткам не посещать без надобности торговые центры, а в Екатеринбурге в ходе профилактических рейдов полиции по торговым центрам было задержано 25 подростков.
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