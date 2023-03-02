Мизулина поделилась данными об участии Запада в конфликте вокруг ЧВК «Редан» Глава Лиги безопасного интернета Мизулина: Запад подогревал конфликт вокруг ЧВК «Редан» 03 марта 2023 в 00:17 Размер текста - 17 + Екатерина Мизулина поделилась данными о причастности спецслужб Запада к скандалу вокруг ЧВК «Редан» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Новая субкультура «ЧВК Редан» Специалисты из Украины, Великобритании и других стран Запада имеют отношение к распространению ложной информации и искусственному подогреванию конфликта вокруг молодежной субкультуры, известной как ЧВК «Редан». Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «Распространение фейковой информации и подогревание конфликта вокруг неформального молодежного движения „Редан“ в общественных местах охвата специалистов из разных стран, в том числе Украины и Великобритании. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Лиги безопасного интернета», — сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Екатерины Мизулиной. Ранее сообщалось, что в России стало распространяться новое молодежное движение «ЧВК Редан». Участники движения устраивают массовые драки, в феврале в Москве было задержано более 300 подростков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал движение псевдосубкультурой, которая вредит молодежи. Власти Сургута порекомендовали подросткам не посещать без надобности торговые центры, а в Екатеринбурге в ходе профилактических рейдов полиции по торговым центрам было задержано 25 подростков. Специалисты из Украины, Великобритании и других стран Запада имеют отношение к распространению ложной информации и искусственному подогреванию конфликта вокруг молодежной субкультуры, известной как ЧВК «Редан». Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «Распространение фейковой информации и подогревание конфликта вокруг неформального молодежного движения „Редан“ в общественных местах охвата специалистов из разных стран, в том числе Украины и Великобритании. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Лиги безопасного интернета», — сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Екатерины Мизулиной. Ранее сообщалось, что в России стало распространяться новое молодежное движение «ЧВК Редан». Участники движения устраивают массовые драки, в феврале в Москве было задержано более 300 подростков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал движение псевдосубкультурой, которая вредит молодежи. Власти Сургута порекомендовали подросткам не посещать без надобности торговые центры, а в Екатеринбурге в ходе профилактических рейдов полиции по торговым центрам было задержано 25 подростков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям