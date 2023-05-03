В МИД РФ предупредили Киев о последствиях нападения на территории РФ

04 мая 2023 в 02:46 Размер текста - 17 +

По словам Михаила Галузина, Россия готова к любому развитию событий Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украину ждут последствия, если они нападут на территории России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. «Хотелось бы сказать Киеву и его западным спонсорам, что их ждут неминуемо печальные последствия того, что они замышляют. Уверен, что российские вооруженные силы готовы к любому развитию событий, поэтому ни Киев, ни Запад не получат от этого никаких дивидендов», — сказал Галузин в интервью «Известиям». Ранее Галузин заявил, что Россия отказывается проводить переговоры с Украиной на условиях Киева. По словам дипломата, главное условие для переговоров — это готовность Киева к подлинному разрешению кризиса.

Украину ждут последствия, если они нападут на территории России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. «Хотелось бы сказать Киеву и его западным спонсорам, что их ждут неминуемо печальные последствия того, что они замышляют. Уверен, что российские вооруженные силы готовы к любому развитию событий, поэтому ни Киев, ни Запад не получат от этого никаких дивидендов», — сказал Галузин в интервью «Известиям». Ранее Галузин заявил, что Россия отказывается проводить переговоры с Украиной на условиях Киева. По словам дипломата, главное условие для переговоров — это готовность Киева к подлинному разрешению кризиса.