03 мая 2023

В МИД РФ предупредили Киев о последствиях нападения на территории РФ

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, флаг рф, триколор, флаг россии
По словам Михаила Галузина, Россия готова к любому развитию событий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украину ждут последствия, если они нападут на территории России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Хотелось бы сказать Киеву и его западным спонсорам, что их ждут неминуемо печальные последствия того, что они замышляют. Уверен, что российские вооруженные силы готовы к любому развитию событий, поэтому ни Киев, ни Запад не получат от этого никаких дивидендов», — сказал Галузин в интервью «Известиям».

Ранее Галузин заявил, что Россия отказывается проводить переговоры с Украиной на условиях Киева. По словам дипломата, главное условие для переговоров — это готовность Киева к подлинному разрешению кризиса.

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Украину ждут последствия, если они нападут на территории России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. «Хотелось бы сказать Киеву и его западным спонсорам, что их ждут неминуемо печальные последствия того, что они замышляют. Уверен, что российские вооруженные силы готовы к любому развитию событий, поэтому ни Киев, ни Запад не получат от этого никаких дивидендов», — сказал Галузин в интервью «Известиям». Ранее Галузин заявил, что Россия отказывается проводить переговоры с Украиной на условиях Киева. По словам дипломата, главное условие для переговоров — это готовность Киева к подлинному разрешению кризиса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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