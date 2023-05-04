Politico: Украина своими манипуляциями ослабляет ЕС

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ЕС подрывает собственный авторитет, идя на компромиссы перед Украиной, пишут юристы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина вынуждает Евросоюз (ЕС) идти на компромиссы, тем самым ослабляя союз и подрывая его доверие перед мировым сообществом. Об этом пишут юристы Михаил Жернаков, Степан Берко и Галина Чижик.

«В переговорах с украинскими властями блок уже отступил от некоторых своих прежних публичных позиций и, возможно, готов пойти на еще больший компромисс. Снисходительное отношение ЕС к реформам дают понять украинскому правительству, что блоком можно манипулировать», — сообщают авторы материала Politico. По их мнению, таким образом Евросоюз постепенно теряет рычаги влияния и создает риски для независимости судебной системы.

Авторы подчеркивают, что хоть ЕС и старается проявлять благородство, идя навстречу Киеву в связи с текущим конфликтом, но нет ничего благородного в том, чтобы подрывать правовые институты. Запад активно оказывает поддержку Украине после начала спецоперации на ее территории. Страны ЕС оказывают военную и финансовую помощь Киеву.

В Европе заявляли о дефиците боеприпасов из-за поддержки страны. Тем не менее, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что страны Запада нанесли Украине удар в спину. Так он отреагировал на отказ принять Украину в НАТО и ЕС.

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Украина вынуждает Евросоюз (ЕС) идти на компромиссы, тем самым ослабляя союз и подрывая его доверие перед мировым сообществом. Об этом пишут юристы Михаил Жернаков, Степан Берко и Галина Чижик. «В переговорах с украинскими властями блок уже отступил от некоторых своих прежних публичных позиций и, возможно, готов пойти на еще больший компромисс. Снисходительное отношение ЕС к реформам дают понять украинскому правительству, что блоком можно манипулировать», — сообщают авторы материала Politico. По их мнению, таким образом Евросоюз постепенно теряет рычаги влияния и создает риски для независимости судебной системы. Авторы подчеркивают, что хоть ЕС и старается проявлять благородство, идя навстречу Киеву в связи с текущим конфликтом, но нет ничего благородного в том, чтобы подрывать правовые институты. Запад активно оказывает поддержку Украине после начала спецоперации на ее территории. Страны ЕС оказывают военную и финансовую помощь Киеву. В Европе заявляли о дефиците боеприпасов из-за поддержки страны. Тем не менее, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что страны Запада нанесли Украине удар в спину. Так он отреагировал на отказ принять Украину в НАТО и ЕС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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