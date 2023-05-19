Эрдоган заявил, что не намерен вводить санкции против России

«Мы не на том этапе, когда стали бы вводить санкции против России, как это сделал Запад. Мы не связаны санкциями Запада», — заявил Эрдоган корреспонденту CNN. Глава Турции отметил, что у страны хорошие отношения с РФ. Кроме того, Эрдоган посоветовал Западу последовать его примеру. «Россия и Турция нужны друг другу во всех возможных областях», — заключил он.
Свое заявление Эрдоган сделал в ходе второго тура выборов в Турции. Кроме самого Эрдогана, в него прошел Кемаль Кылычдароглу. В ходе предвыборной кампании Эрдоган заявлял, что политика Турции в отношении России останется неизменной. Политолог Иван Мезюхо рассказал, что победа Эрдогана на выборах выгодна для РФ.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не присоединится к санкциям Запада против России. Об этом он сообщил корреспонденту CNN. «Мы не на том этапе, когда стали бы вводить санкции против России, как это сделал Запад. Мы не связаны санкциями Запада», — заявил Эрдоган корреспонденту CNN. Глава Турции отметил, что у страны хорошие отношения с РФ. Кроме того, Эрдоган посоветовал Западу последовать его примеру. «Россия и Турция нужны друг другу во всех возможных областях», — заключил он. Свое заявление Эрдоган сделал в ходе второго тура выборов в Турции. Кроме самого Эрдогана, в него прошел Кемаль Кылычдароглу. В ходе предвыборной кампании Эрдоган заявлял, что политика Турции в отношении России останется неизменной. Политолог Иван Мезюхо рассказал, что победа Эрдогана на выборах выгодна для РФ.