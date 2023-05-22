Во Франции назвали самый сокровенный секрет Зеленского VA: число погибших бойцов ВСУ — самый страшный секрет Зеленского 23 мая 2023 в 02:45 Размер текста - 17 + Число погибших солдат ВСУ резко возросло с конца прошлого лета, передает VA Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главным секретом президента Украины Владимира Зеленского является число жертв среди солдат ВСУ. Об этом рассказали во французских СМИ. «Число жертв на Украине остается самым сокровенным секретом президента Владимира Зеленского. Хотя согласно всем имеющимся показателям, нет никаких сомнений в том, что число погибших и раненых резко возросло с конца лета», — передает французское издание Valeurs Actuelles. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации киевского режима. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, основной задачей СВО является защита мирного населения Донбасса. Ранее военный эксперт и ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал URA.RU, что в одном только Артемовске ВСУ ежемесячно теряли 11 тысяч человек личного состава. Главным секретом президента Украины Владимира Зеленского является число жертв среди солдат ВСУ. Об этом рассказали во французских СМИ. «Число жертв на Украине остается самым сокровенным секретом президента Владимира Зеленского. Хотя согласно всем имеющимся показателям, нет никаких сомнений в том, что число погибших и раненых резко возросло с конца лета», — передает французское издание Valeurs Actuelles. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации киевского режима. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, основной задачей СВО является защита мирного населения Донбасса. Ранее военный эксперт и ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал URA.RU, что в одном только Артемовске ВСУ ежемесячно теряли 11 тысяч человек личного состава. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям