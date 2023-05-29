В центре Киева гремят взрывы

Воздушная тревога объявлена в Киевской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В центре Киева произошли взрывы. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
«Взрывы в городе! В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях!», — написал Кличко в своем telegram-канале. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан. Сирены также звучат в Харьковской области.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не был получен.
Ранее в порту Одессы произошел взрыв. Обломки сбитого дрона упали на портовую инфраструктуру во время ночного удара Вооруженных сил РФ.
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