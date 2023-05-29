В центре Киева гремят взрывы

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Воздушная тревога объявлена в Киевской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В центре Киева произошли взрывы. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

«Взрывы в городе! В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях!», — написал Кличко в своем telegram-канале. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан. Сирены также звучат в Харьковской области.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее в порту Одессы произошел взрыв. Обломки сбитого дрона упали на портовую инфраструктуру во время ночного удара Вооруженных сил РФ.

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В центре Киева произошли взрывы. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко. «Взрывы в городе! В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях!», — написал Кличко в своем telegram-канале. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан. Сирены также звучат в Харьковской области. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не был получен. Ранее в порту Одессы произошел взрыв. Обломки сбитого дрона упали на портовую инфраструктуру во время ночного удара Вооруженных сил РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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