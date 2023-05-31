Пассажирка экстренно посаженного самолета в Перми употребляла наркотики

31 мая 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Самолет пришлось экстренно посадить, потому что пассажир потеряла сознание Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пассажирка, из-за которой в Перми экстренно приземлили самолет, летевший из Сургута (ХМАО) была под действием наркотиков. Женщину пришлось срочно госпитализировать, так как она потеряла сознание, сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной полиции Пермского края. «Благодаря оперативному вмешательству, медикам удалось привести в чувства 23-летнюю девушку. Как выяснилось, причиной ее состояния стал прием сильнодействующего синтетического вещества, оборот которого попадает под действие уголовного законодательства Российской Федерации», — сообщили в транспортной полиции. Женщину сопровождала ее 30-летняя подруга, которая по словам пассажиров, вела себя неадекватно. Позже полицейские изъяли из сумки подруги госпитализированной пузырьки с 15-процентной концентрацией 1,4-бутандиола. Вещество является прекурсором и запрещено к свободному обороту. Выяснилось, что жидкость и стала причиной ухудшение самочувствия пациентки. В отношении женщин составлены протоколы за употребление наркотических веществ без назначения врача. Госпитализированной назначено наказание в виде 5 суток ареста, а ее подруге — штраф в размере 4 тысяч рублей.

Пассажирка, из-за которой в Перми экстренно приземлили самолет, летевший из Сургута (ХМАО) была под действием наркотиков. Женщину пришлось срочно госпитализировать, так как она потеряла сознание, сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной полиции Пермского края. «Благодаря оперативному вмешательству, медикам удалось привести в чувства 23-летнюю девушку. Как выяснилось, причиной ее состояния стал прием сильнодействующего синтетического вещества, оборот которого попадает под действие уголовного законодательства Российской Федерации», — сообщили в транспортной полиции. Женщину сопровождала ее 30-летняя подруга, которая по словам пассажиров, вела себя неадекватно. Позже полицейские изъяли из сумки подруги госпитализированной пузырьки с 15-процентной концентрацией 1,4-бутандиола. Вещество является прекурсором и запрещено к свободному обороту. Выяснилось, что жидкость и стала причиной ухудшение самочувствия пациентки. В отношении женщин составлены протоколы за употребление наркотических веществ без назначения врача. Госпитализированной назначено наказание в виде 5 суток ареста, а ее подруге — штраф в размере 4 тысяч рублей.