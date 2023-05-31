Пассажирка экстренно посаженного самолета в Перми употребляла наркотики

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Гражданская авиация. Пермь, телетрап, авиация, подготовка к полету, самолет на пероне, авиа перевозки, boeing 737 700
Самолет пришлось экстренно посадить, потому что пассажир потеряла сознание Фото:

Пассажирка, из-за которой в Перми экстренно приземлили самолет, летевший из Сургута (ХМАО) была под действием наркотиков. Женщину пришлось срочно госпитализировать, так как она потеряла сознание, сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной полиции Пермского края.

«Благодаря оперативному вмешательству, медикам удалось привести в чувства 23-летнюю девушку. Как выяснилось, причиной ее состояния стал прием сильнодействующего синтетического вещества, оборот которого попадает под действие уголовного законодательства Российской Федерации», — сообщили в транспортной полиции.

Женщину сопровождала ее 30-летняя подруга, которая по словам пассажиров, вела себя неадекватно. Позже полицейские изъяли из сумки подруги госпитализированной пузырьки с 15-процентной концентрацией 1,4-бутандиола. Вещество является прекурсором и запрещено к свободному обороту. Выяснилось, что жидкость и стала причиной ухудшение самочувствия пациентки. В отношении женщин составлены протоколы за употребление наркотических веществ без назначения врача. Госпитализированной назначено наказание в виде 5 суток ареста, а ее подруге — штраф в размере 4 тысяч рублей.

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Пассажирка, из-за которой в Перми экстренно приземлили самолет, летевший из Сургута (ХМАО) была под действием наркотиков. Женщину пришлось срочно госпитализировать, так как она потеряла сознание, сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной полиции Пермского края. «Благодаря оперативному вмешательству, медикам удалось привести в чувства 23-летнюю девушку. Как выяснилось, причиной ее состояния стал прием сильнодействующего синтетического вещества, оборот которого попадает под действие уголовного законодательства Российской Федерации», — сообщили в транспортной полиции. Женщину сопровождала ее 30-летняя подруга, которая по словам пассажиров, вела себя неадекватно. Позже полицейские изъяли из сумки подруги госпитализированной пузырьки с 15-процентной концентрацией 1,4-бутандиола. Вещество является прекурсором и запрещено к свободному обороту. Выяснилось, что жидкость и стала причиной ухудшение самочувствия пациентки. В отношении женщин составлены протоколы за употребление наркотических веществ без назначения врача. Госпитализированной назначено наказание в виде 5 суток ареста, а ее подруге — штраф в размере 4 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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