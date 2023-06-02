На Украине призвали провести переговоры с Путиным без Зеленского

Бывший вице-премьер Украины Табачник: Россия сможет провести переговоры с Украиной после денацификации
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Во время начала спецоперации Путин заявил о цели полной денацификации Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Переговоры с Украиной имеет смысл провести после денацификации страны. Об этом заявил бывший вице-премьер Украины (2002—2007) Дмитрий Табачник. Он отметил, что переговоры с нынешним лидером страны Владимиром Зеленским невозможны.

«С Зеленским невозможны [переговоры]. Нет смысла обсуждать [условия мира]. Любой врач-ветеринар вам скажет, что бешенство у собаки и у лисицы не лечится никаким лекарством», — заявил РИА Новости Дмитрий Табачник. Он подчеркнул, что Россия сможет начать продуктивный диалог с Украиной только после денацификации страны. По его словам, Киев должен выступить с такой же позицией.

Осенью 2023 года Зеленский узаконил свой отказ от переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Однако российская сторона отмечала, что всегда открыта к мирному обсуждению проблем.

В феврале Китай опубликовал мирный план по урегулированию конфликта на Украине, передает телеканал 360. В него вошли тезисы, которые разделяют Киев и Москва. Однако Украина раскритиковала предложение по миру с Россией потому, что одно из условий предлагало, чтобы переговоры шли без вывода российских войск из зоны спецоперации.

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Переговоры с Украиной имеет смысл провести после денацификации страны. Об этом заявил бывший вице-премьер Украины (2002—2007) Дмитрий Табачник. Он отметил, что переговоры с нынешним лидером страны Владимиром Зеленским невозможны. «С Зеленским невозможны [переговоры]. Нет смысла обсуждать [условия мира]. Любой врач-ветеринар вам скажет, что бешенство у собаки и у лисицы не лечится никаким лекарством», — заявил РИА Новости Дмитрий Табачник. Он подчеркнул, что Россия сможет начать продуктивный диалог с Украиной только после денацификации страны. По его словам, Киев должен выступить с такой же позицией. Осенью 2023 года Зеленский узаконил свой отказ от переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Однако российская сторона отмечала, что всегда открыта к мирному обсуждению проблем. В феврале Китай опубликовал мирный план по урегулированию конфликта на Украине, передает телеканал 360. В него вошли тезисы, которые разделяют Киев и Москва. Однако Украина раскритиковала предложение по миру с Россией потому, что одно из условий предлагало, чтобы переговоры шли без вывода российских войск из зоны спецоперации.
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