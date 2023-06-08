В тюменском селе нефтеюганский школьник спас ребенка из ледяной воды

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Ребенка, сбежавшего от родителей, искали несколько часов Фото:

Восьмиклассник из Нефтеюганска вытащил из ледяной реки в тюменском селе Озерное трехлетнего малыша, которого искали всем селом. Об этом со ссылкой на telegram-канал «Ural Mash» сообщают «Темы Тюмени».

«Во вторник, 6 июня, в селе Озерном Тюменской области потерялся трехлетний мальчик. Местные жители обошли весь лес, чтобы найти малыша. В том числе в поисках участвовал 15-летний школьник из Нефтеюганска, который гостил в то время у бабушки. Он объездил на квадроцикле весь лес, но пропавший не откликался», — сообщают telegram-каналы.

Ребенка удалось найти ближе к полуночи, когда тюменский гость решил пройтись вдоль реки. Мальчик сидел в ледяной воде около обрыва и уже посинел от холода. Сейчас с малышом все в порядке, сообщает Ural Mash.

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Восьмиклассник из Нефтеюганска вытащил из ледяной реки в тюменском селе Озерное трехлетнего малыша, которого искали всем селом. Об этом со ссылкой на telegram-канал «Ural Mash» сообщают «Темы Тюмени». «Во вторник, 6 июня, в селе Озерном Тюменской области потерялся трехлетний мальчик. Местные жители обошли весь лес, чтобы найти малыша. В том числе в поисках участвовал 15-летний школьник из Нефтеюганска, который гостил в то время у бабушки. Он объездил на квадроцикле весь лес, но пропавший не откликался», — сообщают telegram-каналы. Ребенка удалось найти ближе к полуночи, когда тюменский гость решил пройтись вдоль реки. Мальчик сидел в ледяной воде около обрыва и уже посинел от холода. Сейчас с малышом все в порядке, сообщает Ural Mash.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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