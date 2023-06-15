Пермские бойцы докладывают, что ВСУ обстреливают тыловые районы в Запорожье

ВСУ активно используют артиллерию в боях Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют артиллерию, чтобы простреливать не только первую линию, но и тыловые районы на запорожском направлении. Об этом рассказали прикамские бойцы, находящиеся в зоне проведения спецоперации.

«Привет с запорожского направления! <…> Обстановка крайне напряженная. Враг активно использует артиллерию и простреливает не только первую линию, но и тыловые районы. ВСУ не жалеет свой личный состав и щедро пускает его на фарш», — слова участников спецоперации опубликованы в telegram-канале «Прикамские витязи».

Ранее сообщалось, ВСУ не смогли добиться никаких результатов на запорожском участке фронта. В данный момент бои ведутся на границе Запорожья и Донецкой народной республики. По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, украинские солдаты на запорожском фронте не являются профессиональными военными и демонстрируют очень низкую слаженность.