Пермские бойцы докладывают, что ВСУ обстреливают тыловые районы в Запорожье

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ВСУ активно используют артиллерию в боях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют артиллерию, чтобы простреливать не только первую линию, но и тыловые районы на запорожском направлении. Об этом рассказали прикамские бойцы, находящиеся в зоне проведения спецоперации.

«Привет с запорожского направления! <…> Обстановка крайне напряженная. Враг активно использует артиллерию и простреливает не только первую линию, но и тыловые районы. ВСУ не жалеет свой личный состав и щедро пускает его на фарш», — слова участников спецоперации опубликованы в telegram-канале «Прикамские витязи».

Ранее сообщалось, ВСУ не смогли добиться никаких результатов на запорожском участке фронта. В данный момент бои ведутся на границе Запорожья и Донецкой народной республики. По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, украинские солдаты на запорожском фронте не являются профессиональными военными и демонстрируют очень низкую слаженность.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют артиллерию, чтобы простреливать не только первую линию, но и тыловые районы на запорожском направлении. Об этом рассказали прикамские бойцы, находящиеся в зоне проведения спецоперации. «Привет с запорожского направления! <…> Обстановка крайне напряженная. Враг активно использует артиллерию и простреливает не только первую линию, но и тыловые районы. ВСУ не жалеет свой личный состав и щедро пускает его на фарш», — слова участников спецоперации опубликованы в telegram-канале «Прикамские витязи». Ранее сообщалось, ВСУ не смогли добиться никаких результатов на запорожском участке фронта. В данный момент бои ведутся на границе Запорожья и Донецкой народной республики. По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, украинские солдаты на запорожском фронте не являются профессиональными военными и демонстрируют очень низкую слаженность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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