Бойцы ВСУ, принимающие участие в военных действиях на запорожском фронте, не являются профессиональными военными. Об этом сообщил ВРИО губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
«У [военных Вооруженных сил Украины] абсолютно низкая слаженность. Это не кадровые офицеры, это люди, которых забрали с улицы», — заявил он в разговоре с ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВРИО губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что на данный момент вооруженные силы Украины не смогли добиться никаких результатов на запорожском участке фронта. Уточняется, что сейчас идут бои на границе Запорожской области и Донецкой народной республики.
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