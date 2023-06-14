14 июня 2023

Балицкий: в Запорожской области на стороне ВСУ воют люди с улицы

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Балицкий сообщил, что бойцы ВСУ демонстрируют низкую слаженность Фото:

Бойцы ВСУ, принимающие участие в военных действиях на запорожском фронте, не являются профессиональными военными. Об этом сообщил ВРИО губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«У [военных Вооруженных сил Украины] абсолютно низкая слаженность. Это не кадровые офицеры, это люди, которых забрали с улицы», — заявил он в разговоре с ТАСС.

Ранее сообщалось, что ВРИО губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что на данный момент вооруженные силы Украины не смогли добиться никаких результатов на запорожском участке фронта. Уточняется, что сейчас идут бои на границе Запорожской области и Донецкой народной республики.

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Бойцы ВСУ, принимающие участие в военных действиях на запорожском фронте, не являются профессиональными военными. Об этом сообщил ВРИО губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. «У [военных Вооруженных сил Украины] абсолютно низкая слаженность. Это не кадровые офицеры, это люди, которых забрали с улицы», — заявил он в разговоре с ТАСС. Ранее сообщалось, что ВРИО губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что на данный момент вооруженные силы Украины не смогли добиться никаких результатов на запорожском участке фронта. Уточняется, что сейчас идут бои на границе Запорожской области и Донецкой народной республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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