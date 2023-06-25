Мэр рассказал, как отдохнули дети из ДНР в свердловском оздоровительном лагере

Мэр Писцов: дети из Макеевки экскурсией закончили отдых в летнем лагере в Березовском
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Совещание глав муниципалитетов Свердловской области на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Екатеринбург, писцов евгений
Дети из Макеевки экскурсией закончили отдых в березовском лагере, сообщил мэр города Евгений Писцов Фото:

Дети из Макеевки (Донецкая Народная Республика) отдохнули в летнем оздоровительном лагере «Зарница», который находится в Березовском (Свердловская область). Мэр уральского города Евгений Писцов отметил, что дети закончили отдых экскурсией по Екатеринбургу.

«Сегодня детки из Макеевки экскурсией по Екатеринбургу завершили отдых в „Зарнице“. Совсем скоро они будут дома», — написал Писцов в telegram-канале.

Писцов добавил, что через два дня дети будут в Ростове-на-Дону, откуда затем поедут в Макеевку. Уральский мэр пожелал детям успехов. «Пусть у них все будет хорошо! Пусть все будут живы и здоровы. Мирного им неба над головой», — резюмировал Писцов.

Ранее URA.RU писало, что дети из Макеевки приехали в Нижний Тагил, чтобы отдохнуть в оздоровительном лагере «Звездный». Мэр свердловского города Владислав Пинаев отмечал, что гости побывали в школе №100 и гуляли по городу.

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Дети из Макеевки (Донецкая Народная Республика) отдохнули в летнем оздоровительном лагере «Зарница», который находится в Березовском (Свердловская область). Мэр уральского города Евгений Писцов отметил, что дети закончили отдых экскурсией по Екатеринбургу. «Сегодня детки из Макеевки экскурсией по Екатеринбургу завершили отдых в „Зарнице“. Совсем скоро они будут дома», — написал Писцов в telegram-канале. Писцов добавил, что через два дня дети будут в Ростове-на-Дону, откуда затем поедут в Макеевку. Уральский мэр пожелал детям успехов. «Пусть у них все будет хорошо! Пусть все будут живы и здоровы. Мирного им неба над головой», — резюмировал Писцов. Ранее URA.RU писало, что дети из Макеевки приехали в Нижний Тагил, чтобы отдохнуть в оздоровительном лагере «Звездный». Мэр свердловского города Владислав Пинаев отмечал, что гости побывали в школе №100 и гуляли по городу.
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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