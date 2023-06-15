15 июня 2023

Дети из ДНР приехали отдыхать в Свердловскую область

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Визит Евгения Куйвашева в Тавду, детский лагерь, игровая площадка, летний отдых, качели
Школьники из Макеевки отдыхают в нижнетагильском лагере «Звездный» (архивное фото) Фото:

Дети из Макеевки (Донецкая Народная Республика) отдыхают в загородном лагере «Звездный», который находится под Нижним Тагилом (Свердловская область). Также ребята прогулялись по городу и посетили школу №100, сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«В „Звездном“ у нас гостят школьники из Макеевки. Я пообщался с ними, говорят, что их встретили хорошо. Они уже прогулялись по Нижнему Тагилу и посетили школу №100, уверен, что подружатся с нашими тагильскими ребятами», — написал Пинаев в telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что около пяти тысяч детей из Луганской и Донецкой народных республик отправятся на отдых в летние оздоровительные лагеря Уральского федерального округа (УрФО) и Черноморского побережья. Они будут отдыхать с июня по сентябрь.

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Дети из Макеевки (Донецкая Народная Республика) отдыхают в загородном лагере «Звездный», который находится под Нижним Тагилом (Свердловская область). Также ребята прогулялись по городу и посетили школу №100, сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. «В „Звездном“ у нас гостят школьники из Макеевки. Я пообщался с ними, говорят, что их встретили хорошо. Они уже прогулялись по Нижнему Тагилу и посетили школу №100, уверен, что подружатся с нашими тагильскими ребятами», — написал Пинаев в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что около пяти тысяч детей из Луганской и Донецкой народных республик отправятся на отдых в летние оздоровительные лагеря Уральского федерального округа (УрФО) и Черноморского побережья. Они будут отдыхать с июня по сентябрь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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