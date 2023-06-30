Главком ВСУ рассказал, почему Киев не воспользовался мятежом Пригожина

Залужный: ВСУ не воспользовались мятежом Пригожина, потому что оборона ВС РФ не ослабла
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Российская оборона не ослабла во время мятежа Евгения Пригожина, сказал Валерий Залужный Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Украина не воспользовалась вооруженным восстанием, организованным 24 июня основателем ЧВК «Вагнер» и бизнесменом Евгением Пригожиным, так как не чувствовала ослабления в российской обороне. Такое заявление сделал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Мы не чувствовали, что их защита (российских войск — прим. URA.RU) где-то ослабла или что-то в этом роде», — сказал Валерий Залужный в интервью The Washington Post. Он также подчеркнул, что восстание Пригожина не повлияло на наступление украинских войск.

Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым позициям своих бойцов, после чего пообещал пойти на Москву. В ведомстве сразу же опровергли его заявления, назвав их провокацией. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что сделает все, чтобы отстоять страну. Белорусский лидер Александр Лукашенко уговорил бизнесмена прекратить восстание и вернуть бойцов в полевые лагеря.

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Украина не воспользовалась вооруженным восстанием, организованным 24 июня основателем ЧВК «Вагнер» и бизнесменом Евгением Пригожиным, так как не чувствовала ослабления в российской обороне. Такое заявление сделал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. «Мы не чувствовали, что их защита (российских войск — прим. URA.RU) где-то ослабла или что-то в этом роде», — сказал Валерий Залужный в интервью The Washington Post. Он также подчеркнул, что восстание Пригожина не повлияло на наступление украинских войск. Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым позициям своих бойцов, после чего пообещал пойти на Москву. В ведомстве сразу же опровергли его заявления, назвав их провокацией. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что сделает все, чтобы отстоять страну. Белорусский лидер Александр Лукашенко уговорил бизнесмена прекратить восстание и вернуть бойцов в полевые лагеря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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