Главком ВСУ рассказал, почему Киев не воспользовался мятежом Пригожина

Залужный: ВСУ не воспользовались мятежом Пригожина, потому что оборона ВС РФ не ослабла

30 июня 2023 в 15:27 Размер текста - 17 +

Российская оборона не ослабла во время мятежа Евгения Пригожина, сказал Валерий Залужный Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Украина не воспользовалась вооруженным восстанием, организованным 24 июня основателем ЧВК «Вагнер» и бизнесменом Евгением Пригожиным, так как не чувствовала ослабления в российской обороне. Такое заявление сделал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. «Мы не чувствовали, что их защита (российских войск — прим. URA.RU) где-то ослабла или что-то в этом роде», — сказал Валерий Залужный в интервью The Washington Post. Он также подчеркнул, что восстание Пригожина не повлияло на наступление украинских войск. Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым позициям своих бойцов, после чего пообещал пойти на Москву. В ведомстве сразу же опровергли его заявления, назвав их провокацией. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что сделает все, чтобы отстоять страну. Белорусский лидер Александр Лукашенко уговорил бизнесмена прекратить восстание и вернуть бойцов в полевые лагеря.

Украина не воспользовалась вооруженным восстанием, организованным 24 июня основателем ЧВК «Вагнер» и бизнесменом Евгением Пригожиным, так как не чувствовала ослабления в российской обороне. Такое заявление сделал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. «Мы не чувствовали, что их защита (российских войск — прим. URA.RU) где-то ослабла или что-то в этом роде», — сказал Валерий Залужный в интервью The Washington Post. Он также подчеркнул, что восстание Пригожина не повлияло на наступление украинских войск. Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым позициям своих бойцов, после чего пообещал пойти на Москву. В ведомстве сразу же опровергли его заявления, назвав их провокацией. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что сделает все, чтобы отстоять страну. Белорусский лидер Александр Лукашенко уговорил бизнесмена прекратить восстание и вернуть бойцов в полевые лагеря.