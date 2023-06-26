Лавров: Макрон надеялся на поражение России из-за мятежа Пригожина

26 июня 2023 в 17:51 Размер текста - 17 +

Лавров (на фото) прокомментировал слова Макрона о ситуации в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Слова президента Франции Эммануэля Макрона о мятеже бизнесмена Евгения Пригожина говорят о том, что первый увидел шанс достичь стратегического поражения России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Главное, что мы увидели, сказал Макрон, — это раскол, хрупкость режима и армии, слабость режима и армии <…>. Я думаю, тут даже школьник восьмого класса поймет ту позицию, которая отстаивает Макрон, явно увидевший в нынешнем развитии событий шанс для того, чтобы реализовать угрозу, как мантру повторяемую натовскими руководителями, о том, чтобы Украина нанесла стратегическое поражение России», — сказал Лавров в интервью RT. Мятеж Пригожина начался в ночь с 23 по 24 июня. Тогда бизнесмен заявил, что ВС РФ нанесли удары по позициям его бойцов. В оборонном ведомстве опровергли это заявление. После этого Пригожин объявил о начале вооруженного мятежа. К вечеру 24 июня восстание было прекращено. Частная армия почти дошла до Москвы, ей оставалось 200 километров. В ситуацию вмешался президент Белоруссии Александр Лукашенко. Макрон, комментируя ситуацию в России, заявил, что попытка мятежа оправдывает поддержку Украины западными странами, передает MK . В МИД ФРГ, в свою очередь, утверждали, что Запад не будет вмешиваться во внутреннюю политику РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о мятеже бизнесмена Евгения Пригожина говорят о том, что первый увидел шанс достичь стратегического поражения России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Главное, что мы увидели, сказал Макрон, — это раскол, хрупкость режима и армии, слабость режима и армии <…>. Я думаю, тут даже школьник восьмого класса поймет ту позицию, которая отстаивает Макрон, явно увидевший в нынешнем развитии событий шанс для того, чтобы реализовать угрозу, как мантру повторяемую натовскими руководителями, о том, чтобы Украина нанесла стратегическое поражение России», — сказал Лавров в интервью RT. Мятеж Пригожина начался в ночь с 23 по 24 июня. Тогда бизнесмен заявил, что ВС РФ нанесли удары по позициям его бойцов. В оборонном ведомстве опровергли это заявление. После этого Пригожин объявил о начале вооруженного мятежа. К вечеру 24 июня восстание было прекращено. Частная армия почти дошла до Москвы, ей оставалось 200 километров. В ситуацию вмешался президент Белоруссии Александр Лукашенко. Макрон, комментируя ситуацию в России, заявил, что попытка мятежа оправдывает поддержку Украины западными странами, передает MK. В МИД ФРГ, в свою очередь, утверждали, что Запад не будет вмешиваться во внутреннюю политику РФ.