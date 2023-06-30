В Конгрессе США предложили запретить финансирование Украины

В Конгрессе США предложили запретить любое финансирование Украины до тех пор, пока не будет найдено дипломатическое решение конфликта с РФ. Соответствующую поправку внесла член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.
«Ради достижения мира я также внесла поправку о запрете любого и всего финансирования Украины до тех пор, пока дипломатическое решение войны не будет достигнуто», — заявила Грин на своей странице в Twitter. Также он сообщила, что внесены поставки о запрете поставок Киеву истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия.
Ранее сообщалось, что Киев полностью исчерпал свою квоту во Всемирном банке. Уточнялось, что странами-донорами украинской стороны выступили страны ЕС, пишет RT. Новый транш был направлен Международным валютным фондом в размере почти 900 миллионов долларов, передает телеканал 360.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.