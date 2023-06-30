30 июня 2023

В Конгрессе США предложили запретить финансирование Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Джо Байдена на Украину. stock, украина, сша, флаг, stock
Грин предложила запретить финансирование Украины и найти выход из конфликта с РФ Фото:
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В Конгрессе США предложили запретить любое финансирование Украины до тех пор, пока не будет найдено дипломатическое решение конфликта с РФ. Соответствующую поправку внесла член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.

«Ради достижения мира я также внесла поправку о запрете любого и всего финансирования Украины до тех пор, пока дипломатическое решение войны не будет достигнуто», — заявила Грин на своей странице в Twitter. Также он сообщила, что внесены поставки о запрете поставок Киеву истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия.

Ранее сообщалось, что Киев полностью исчерпал свою квоту во Всемирном банке. Уточнялось, что странами-донорами украинской стороны выступили страны ЕС, пишет RT. Новый транш был направлен Международным валютным фондом в размере почти 900 миллионов долларов, передает телеканал 360.

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В Конгрессе США предложили запретить любое финансирование Украины до тех пор, пока не будет найдено дипломатическое решение конфликта с РФ. Соответствующую поправку внесла член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин. «Ради достижения мира я также внесла поправку о запрете любого и всего финансирования Украины до тех пор, пока дипломатическое решение войны не будет достигнуто», — заявила Грин на своей странице в Twitter. Также он сообщила, что внесены поставки о запрете поставок Киеву истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия. Ранее сообщалось, что Киев полностью исчерпал свою квоту во Всемирном банке. Уточнялось, что странами-донорами украинской стороны выступили страны ЕС, пишет RT. Новый транш был направлен Международным валютным фондом в размере почти 900 миллионов долларов, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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