В Конгрессе США предложили запретить финансирование Украины

01 июля 2023 в 04:26 Размер текста - 17 +

Грин предложила запретить финансирование Украины и найти выход из конфликта с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Конгрессе США предложили запретить любое финансирование Украины до тех пор, пока не будет найдено дипломатическое решение конфликта с РФ. Соответствующую поправку внесла член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин. «Ради достижения мира я также внесла поправку о запрете любого и всего финансирования Украины до тех пор, пока дипломатическое решение войны не будет достигнуто», — заявила Грин на своей странице в Twitter. Также он сообщила, что внесены поставки о запрете поставок Киеву истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия. Ранее сообщалось, что Киев полностью исчерпал свою квоту во Всемирном банке. Уточнялось, что странами-донорами украинской стороны выступили страны ЕС, пишет RT. Новый транш был направлен Международным валютным фондом в размере почти 900 миллионов долларов, передает телеканал 360.

В Конгрессе США предложили запретить любое финансирование Украины до тех пор, пока не будет найдено дипломатическое решение конфликта с РФ. Соответствующую поправку внесла член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин. «Ради достижения мира я также внесла поправку о запрете любого и всего финансирования Украины до тех пор, пока дипломатическое решение войны не будет достигнуто», — заявила Грин на своей странице в Twitter. Также он сообщила, что внесены поставки о запрете поставок Киеву истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия. Ранее сообщалось, что Киев полностью исчерпал свою квоту во Всемирном банке. Уточнялось, что странами-донорами украинской стороны выступили страны ЕС, пишет RT. Новый транш был направлен Международным валютным фондом в размере почти 900 миллионов долларов, передает телеканал 360.