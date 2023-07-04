Краснодарский губернатор призвал туристов ехать в Крым через новые регионы

04 июля 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Автотуристам стоит подумать о проезде в Крым через новые российские территории, подчеркнул Вениамин Кондратьев Фото: Анна Майорова © URA.RU Автотуристам стоит проехать в Крым через новые российские территории. Это станет предметом гордости как для самих водителей, так и жителей регионов. С таким заявлением выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Думаю, что для автотуристов будет предметом гордости проехать по новым российским территориям», — подчеркнул Вениамин Кондратьев в ходе заседания с членами правительства РФ. Трансляцию проводил телеканал «Россия 24». Также он подчеркнул, что стоит заранее объезжать Крымский мост из-за большого автомобильного потока. В ходе спецоперации на Украине в состав РФ в 2022 году вошли Херсонская и Запорожская области, а также территории Донбасса, жители которых проголосовали за вхождение в состав России. Полуостров Крым также вошел в состав РФ в 2014 году.

Автотуристам стоит проехать в Крым через новые российские территории. Это станет предметом гордости как для самих водителей, так и жителей регионов. С таким заявлением выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Думаю, что для автотуристов будет предметом гордости проехать по новым российским территориям», — подчеркнул Вениамин Кондратьев в ходе заседания с членами правительства РФ. Трансляцию проводил телеканал «Россия 24». Также он подчеркнул, что стоит заранее объезжать Крымский мост из-за большого автомобильного потока. В ходе спецоперации на Украине в состав РФ в 2022 году вошли Херсонская и Запорожская области, а также территории Донбасса, жители которых проголосовали за вхождение в состав России. Полуостров Крым также вошел в состав РФ в 2014 году.