Краснодарский губернатор призвал туристов ехать в Крым через новые регионы

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Первый день Международного Форума Добровольцев. Сочи, кондратьев вениамин
Автотуристам стоит подумать о проезде в Крым через новые российские территории, подчеркнул Вениамин Кондратьев Фото:

Автотуристам стоит проехать в Крым через новые российские территории. Это станет предметом гордости как для самих водителей, так и жителей регионов. С таким заявлением выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Думаю, что для автотуристов будет предметом гордости проехать по новым российским территориям», — подчеркнул Вениамин Кондратьев в ходе заседания с членами правительства РФ. Трансляцию проводил телеканал «Россия 24». Также он подчеркнул, что стоит заранее объезжать Крымский мост из-за большого автомобильного потока.

В ходе спецоперации на Украине в состав РФ в 2022 году вошли Херсонская и Запорожская области, а также территории Донбасса, жители которых проголосовали за вхождение в состав России. Полуостров Крым также вошел в состав РФ в 2014 году.

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Автотуристам стоит проехать в Крым через новые российские территории. Это станет предметом гордости как для самих водителей, так и жителей регионов. С таким заявлением выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Думаю, что для автотуристов будет предметом гордости проехать по новым российским территориям», — подчеркнул Вениамин Кондратьев в ходе заседания с членами правительства РФ. Трансляцию проводил телеканал «Россия 24». Также он подчеркнул, что стоит заранее объезжать Крымский мост из-за большого автомобильного потока. В ходе спецоперации на Украине в состав РФ в 2022 году вошли Херсонская и Запорожская области, а также территории Донбасса, жители которых проголосовали за вхождение в состав России. Полуостров Крым также вошел в состав РФ в 2014 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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