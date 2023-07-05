Чемпион Украины по боксу попал в плен к российским военным

Российские бойцы взяли в плен чемпиона Украины по боксу Приходько, воевавшего в «Кракене»*

05 июля 2023 в 08:37 Размер текста - 17 +

Андрей Приходько попал в плен на поле боя Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские бойцы взяли в плен чемпиона Украины по боксу Андрея Приходько. Он состоял в карательном батальоне «Кракен» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»). Об этом сообщает источник, общавшийся с пленным. «Нам нужно было свернуть, а мы пошли прямо и уперлись в позиции ваших ребят. В итоге получился бой, я шел в конце, не получилось у меня стрелять, меня ранили, и я начал катиться в яму. <…> На том месте <…> меня взяли в плен», — рассказал Приходько. Его слова приводит РИА Новости. Приходько профессионально занимался боксом более 15 лет. Является чемпионом Украины. Он уточнил, что пошел служить в украинскую армию, чтобы сделать себе карьеру. Позже он присоединился к «Кракену». По его словам, служба является единственным способом на Украине, чтобы устроиться на хорошую работу. Ранее Приходько рассказывал о подробностях боевых действий со стороны Украине. По его словам, ВСУ опасаются ездить на немецких танках Leopard, потому что российские войска ведут охоту на технику от Запада, передает телеканал 360. ВС РФ разгромили пункты дислокации «Кракена» 5 июля. Авиацией был нанесен удар по позициям боевиков. *«Кракен» входит в признанное в РФ террористическим и запрещенный украинский националистический полк «Азов».

Российские бойцы взяли в плен чемпиона Украины по боксу Андрея Приходько. Он состоял в карательном батальоне «Кракен» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов»). Об этом сообщает источник, общавшийся с пленным. «Нам нужно было свернуть, а мы пошли прямо и уперлись в позиции ваших ребят. В итоге получился бой, я шел в конце, не получилось у меня стрелять, меня ранили, и я начал катиться в яму. <…> На том месте <…> меня взяли в плен», — рассказал Приходько. Его слова приводит РИА Новости. Приходько профессионально занимался боксом более 15 лет. Является чемпионом Украины. Он уточнил, что пошел служить в украинскую армию, чтобы сделать себе карьеру. Позже он присоединился к «Кракену». По его словам, служба является единственным способом на Украине, чтобы устроиться на хорошую работу. Ранее Приходько рассказывал о подробностях боевых действий со стороны Украине. По его словам, ВСУ опасаются ездить на немецких танках Leopard, потому что российские войска ведут охоту на технику от Запада, передает телеканал 360. ВС РФ разгромили пункты дислокации «Кракена» 5 июля. Авиацией был нанесен удар по позициям боевиков. *«Кракен» входит в признанное в РФ террористическим и запрещенный украинский националистический полк «Азов».