Источник назвал последнюю надежду по продлению зерновой сделки

РИАН: переговоры Путина и Эрдогана являются последней надеждой в продлении зерновой сделки
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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, порт, судно
Нет оптимизма в вероятности продления зерновой сделки, сообщил источник, знакомый с ходом переговоров Фото:

Переговоры между турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским лидером Владимиром Путиным являются последней надеждой в продлении зерновой сделки после 17 июля. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом переговоров вокруг черноморской зерновой инициативы.

«Наша практика показывает, что именно переговоры двух лидеров в состоянии изменить ситуацию, нынешний сложный период — не исключение. Господин президент [Эрдоган] заявлял о таком намерении [провести переговоры с Путиным], надеемся на положительный исход», — заявил источник. Его слова приводит РИА Новости. По его словам, есть маленькая вероятность в продлении сроков действия сделки после 17 июля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что разговор по телефону между Путиным и лидером Турции Эрдоганом пока не планируется. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье «Эпоха противостояния» отметил, что зерновое соглашение с ООН, Украиной и Турцией нужно расторгнуть, передает телеканал 360.

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Переговоры между турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским лидером Владимиром Путиным являются последней надеждой в продлении зерновой сделки после 17 июля. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом переговоров вокруг черноморской зерновой инициативы. «Наша практика показывает, что именно переговоры двух лидеров в состоянии изменить ситуацию, нынешний сложный период — не исключение. Господин президент [Эрдоган] заявлял о таком намерении [провести переговоры с Путиным], надеемся на положительный исход», — заявил источник. Его слова приводит РИА Новости. По его словам, есть маленькая вероятность в продлении сроков действия сделки после 17 июля. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что разговор по телефону между Путиным и лидером Турции Эрдоганом пока не планируется. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье «Эпоха противостояния» отметил, что зерновое соглашение с ООН, Украиной и Турцией нужно расторгнуть, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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