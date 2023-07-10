Источник назвал последнюю надежду по продлению зерновой сделки

Переговоры между турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским лидером Владимиром Путиным являются последней надеждой в продлении зерновой сделки после 17 июля. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом переговоров вокруг черноморской зерновой инициативы.
«Наша практика показывает, что именно переговоры двух лидеров в состоянии изменить ситуацию, нынешний сложный период — не исключение. Господин президент [Эрдоган] заявлял о таком намерении [провести переговоры с Путиным], надеемся на положительный исход», — заявил источник. Его слова приводит РИА Новости. По его словам, есть маленькая вероятность в продлении сроков действия сделки после 17 июля.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что разговор по телефону между Путиным и лидером Турции Эрдоганом пока не планируется. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье «Эпоха противостояния» отметил, что зерновое соглашение с ООН, Украиной и Турцией нужно расторгнуть, передает телеканал 360.
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