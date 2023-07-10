Источник назвал последнюю надежду по продлению зерновой сделки

РИАН: переговоры Путина и Эрдогана являются последней надеждой в продлении зерновой сделки

10 июля 2023 в 09:20 Размер текста - 17 +

Нет оптимизма в вероятности продления зерновой сделки, сообщил источник, знакомый с ходом переговоров Фото: Сергей Венявский © URA.RU Переговоры между турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским лидером Владимиром Путиным являются последней надеждой в продлении зерновой сделки после 17 июля. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом переговоров вокруг черноморской зерновой инициативы. «Наша практика показывает, что именно переговоры двух лидеров в состоянии изменить ситуацию, нынешний сложный период — не исключение. Господин президент [Эрдоган] заявлял о таком намерении [провести переговоры с Путиным], надеемся на положительный исход», — заявил источник. Его слова приводит РИА Новости. По его словам, есть маленькая вероятность в продлении сроков действия сделки после 17 июля. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что разговор по телефону между Путиным и лидером Турции Эрдоганом пока не планируется. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье «Эпоха противостояния» отметил, что зерновое соглашение с ООН, Украиной и Турцией нужно расторгнуть, передает телеканал 360.

Переговоры между турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским лидером Владимиром Путиным являются последней надеждой в продлении зерновой сделки после 17 июля. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом переговоров вокруг черноморской зерновой инициативы. «Наша практика показывает, что именно переговоры двух лидеров в состоянии изменить ситуацию, нынешний сложный период — не исключение. Господин президент [Эрдоган] заявлял о таком намерении [провести переговоры с Путиным], надеемся на положительный исход», — заявил источник. Его слова приводит РИА Новости. По его словам, есть маленькая вероятность в продлении сроков действия сделки после 17 июля. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что разговор по телефону между Путиным и лидером Турции Эрдоганом пока не планируется. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье «Эпоха противостояния» отметил, что зерновое соглашение с ООН, Украиной и Турцией нужно расторгнуть, передает телеканал 360.