13 июля 2023

Борис Джонсон раскрыл, почему Британия не станет снабжать ВСУ кассетными бомбами

Борис Джонсон: закон Британии запрещает передачу кассетных боеприпасов Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Джонсон одобрил решение США поставить Киеву кассетные боеприпасы Фото:
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Закон Великобритании запрещает передачу кассетных боеприпасов Украине, поэтому Лондон не может организовать их поставку. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Борис Джонсон. Он, однако, одобрил решение Вашингтона передать оружие Киеву.

«Однако он (Джонсон — прим. URA.RU) не стал призывать правительство также отправить оружие, указав, что [страна] является членом Конвенции по кассетным боеприпасам. Более 100 стран, включая Британию, Францию и Германию, объявили боеприпасы вне закона в соответствии с договором», — передает телеканал CNN. Также отмечается, что Соединенные штаты и Украина соответствующий запрет не подписали.

Кроме того, Джонсон поддержал президента США Джо Байдена по вопросу поставок Киеву кассетных боеприпасов. «Я думаю, что президент (Байден — прим. URA.RU) поступил правильно, поставив их», — заявил он в интервью телеканалу.

Ранее Вооруженные силы Украины получили кассетные боеприпасы от США, о чем заявил командующий операцией объединенных сил «Таврия» Александр Тарнавский. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сказал, что передача подобного оружия вынудит Москву реагировать. Он подчеркнул, что это меняет ситуацию на фронте, передает RT.

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Закон Великобритании запрещает передачу кассетных боеприпасов Украине, поэтому Лондон не может организовать их поставку. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Борис Джонсон. Он, однако, одобрил решение Вашингтона передать оружие Киеву. «Однако он (Джонсон — прим. URA.RU) не стал призывать правительство также отправить оружие, указав, что [страна] является членом Конвенции по кассетным боеприпасам. Более 100 стран, включая Британию, Францию и Германию, объявили боеприпасы вне закона в соответствии с договором», — передает телеканал CNN. Также отмечается, что Соединенные штаты и Украина соответствующий запрет не подписали. Кроме того, Джонсон поддержал президента США Джо Байдена по вопросу поставок Киеву кассетных боеприпасов. «Я думаю, что президент (Байден — прим. URA.RU) поступил правильно, поставив их», — заявил он в интервью телеканалу. Ранее Вооруженные силы Украины получили кассетные боеприпасы от США, о чем заявил командующий операцией объединенных сил «Таврия» Александр Тарнавский. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сказал, что передача подобного оружия вынудит Москву реагировать. Он подчеркнул, что это меняет ситуацию на фронте, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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