Борис Джонсон раскрыл, почему Британия не станет снабжать ВСУ кассетными бомбами

Закон Великобритании запрещает передачу кассетных боеприпасов Украине, поэтому Лондон не может организовать их поставку. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Борис Джонсон. Он, однако, одобрил решение Вашингтона передать оружие Киеву.
«Однако он (Джонсон — прим. URA.RU) не стал призывать правительство также отправить оружие, указав, что [страна] является членом Конвенции по кассетным боеприпасам. Более 100 стран, включая Британию, Францию и Германию, объявили боеприпасы вне закона в соответствии с договором», — передает телеканал CNN. Также отмечается, что Соединенные штаты и Украина соответствующий запрет не подписали.
Кроме того, Джонсон поддержал президента США Джо Байдена по вопросу поставок Киеву кассетных боеприпасов. «Я думаю, что президент (Байден — прим. URA.RU) поступил правильно, поставив их», — заявил он в интервью телеканалу.
Ранее Вооруженные силы Украины получили кассетные боеприпасы от США, о чем заявил командующий операцией объединенных сил «Таврия» Александр Тарнавский. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сказал, что передача подобного оружия вынудит Москву реагировать. Он подчеркнул, что это меняет ситуацию на фронте, передает RT.
Закон Великобритании запрещает передачу кассетных боеприпасов Украине, поэтому Лондон не может организовать их поставку. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Борис Джонсон. Он, однако, одобрил решение Вашингтона передать оружие Киеву. «Однако он (Джонсон — прим. URA.RU) не стал призывать правительство также отправить оружие, указав, что [страна] является членом Конвенции по кассетным боеприпасам. Более 100 стран, включая Британию, Францию и Германию, объявили боеприпасы вне закона в соответствии с договором», — передает телеканал CNN. Также отмечается, что Соединенные штаты и Украина соответствующий запрет не подписали. Кроме того, Джонсон поддержал президента США Джо Байдена по вопросу поставок Киеву кассетных боеприпасов. «Я думаю, что президент (Байден — прим. URA.RU) поступил правильно, поставив их», — заявил он в интервью телеканалу. Ранее Вооруженные силы Украины получили кассетные боеприпасы от США, о чем заявил командующий операцией объединенных сил «Таврия» Александр Тарнавский. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сказал, что передача подобного оружия вынудит Москву реагировать. Он подчеркнул, что это меняет ситуацию на фронте, передает RT.