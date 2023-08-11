В МИД РФ обозначили свою позицию по Нигеру

МИД РФ: Россия поддерживает ЭКОВАС в конфликте вокруг Нигера
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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
МИД РФ сообщил о поддержке ЭКОВАС в вопросе Нигера Фото:

Россия поддерживает Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), которое выступает против госпереворота в Нигере. Об этом сообщили в МИД России.

«ЭКОВАС предпринимает шаги по восстановлению конституционного порядка в Нигере путем политико-дипломатического диалога с новыми нигерскими властями. В России поддерживают посреднические усилия ЭКОВАС, направленные на поиск путей выхода из создавшегося кризиса», — говорится в заявлении МИД РФ. В ведомстве отметили, что Россия продолжает следить за ситуацией в Нигере.

Интервенция африканских стран может привести к затяжной войне в Нигере. Также такая ситуация создаст риски дестабилизации обстановки в Сахаро-Сахельском регионе в целом, добавили в МИД РФ.

Ранее в Нигере произошел государственный переворот. В результате него был смещен президент страны Мохамед Базум.

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Россия поддерживает Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), которое выступает против госпереворота в Нигере. Об этом сообщили в МИД России. «ЭКОВАС предпринимает шаги по восстановлению конституционного порядка в Нигере путем политико-дипломатического диалога с новыми нигерскими властями. В России поддерживают посреднические усилия ЭКОВАС, направленные на поиск путей выхода из создавшегося кризиса», — говорится в заявлении МИД РФ. В ведомстве отметили, что Россия продолжает следить за ситуацией в Нигере. Интервенция африканских стран может привести к затяжной войне в Нигере. Также такая ситуация создаст риски дестабилизации обстановки в Сахаро-Сахельском регионе в целом, добавили в МИД РФ. Ранее в Нигере произошел государственный переворот. В результате него был смещен президент страны Мохамед Базум.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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