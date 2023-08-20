NYT: Зеленский ищет замену истребителям F-16

NYT: Зеленский выпрашивает истребители Gripen у Швеции

Владимир Зеленский отметил, что истребители Gripens могут появиться на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пытается приобрести шведские боевые самолеты JAS Gripen, так как поставка американских истребителей F-16 на Украину задерживается до 2024 года. Об этом сообщила американская газета The New York Times.

«Поскольку поставки истребителя F-16 ожидаются не раньше следующего года, Украина возобновила усилия по приобретению шведских боевых самолетов Gripen, пытаясь модернизировать свои военно-воздушные силы и обеспечить преимущество над Россией в небе», — говорится в материале. Авторы отметили, что Швеция против поставок истребителей Киеву.

Шведские официальные лица заявили, что им самим необходимы самолеты для защиты собственных границ. Однако Зеленский отметил, что истребители Gripens в скором времени могут появиться в воздушном пространстве Украины.

Ранее сообщалось, что правительство Швеции планирует начать тренировать украинских летчиков, передает RT. Украинский глава Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном сообщил, что пилоты ВСУ начали обучение на шведских истребителях JAS Gripen.