NYT: Зеленский ищет замену истребителям F-16

NYT: Зеленский выпрашивает истребители Gripen у Швеции
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Владимир Зеленский отметил, что истребители Gripens могут появиться на Украине Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский пытается приобрести шведские боевые самолеты JAS Gripen, так как поставка американских истребителей F-16 на Украину задерживается до 2024 года. Об этом сообщила американская газета The New York Times.

«Поскольку поставки истребителя F-16 ожидаются не раньше следующего года, Украина возобновила усилия по приобретению шведских боевых самолетов Gripen, пытаясь модернизировать свои военно-воздушные силы и обеспечить преимущество над Россией в небе», — говорится в материале. Авторы отметили, что Швеция против поставок истребителей Киеву.

Шведские официальные лица заявили, что им самим необходимы самолеты для защиты собственных границ. Однако Зеленский отметил, что истребители Gripens в скором времени могут появиться в воздушном пространстве Украины.

Ранее сообщалось, что правительство Швеции планирует начать тренировать украинских летчиков, передает RT. Украинский глава Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном сообщил, что пилоты ВСУ начали обучение на шведских истребителях JAS Gripen.

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Президент Украины Владимир Зеленский пытается приобрести шведские боевые самолеты JAS Gripen, так как поставка американских истребителей F-16 на Украину задерживается до 2024 года. Об этом сообщила американская газета The New York Times. «Поскольку поставки истребителя F-16 ожидаются не раньше следующего года, Украина возобновила усилия по приобретению шведских боевых самолетов Gripen, пытаясь модернизировать свои военно-воздушные силы и обеспечить преимущество над Россией в небе», — говорится в материале. Авторы отметили, что Швеция против поставок истребителей Киеву. Шведские официальные лица заявили, что им самим необходимы самолеты для защиты собственных границ. Однако Зеленский отметил, что истребители Gripens в скором времени могут появиться в воздушном пространстве Украины. Ранее сообщалось, что правительство Швеции планирует начать тренировать украинских летчиков, передает RT. Украинский глава Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном сообщил, что пилоты ВСУ начали обучение на шведских истребителях JAS Gripen.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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