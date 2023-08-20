NYT: Зеленский ищет замену истребителям F-16

Президент Украины Владимир Зеленский пытается приобрести шведские боевые самолеты JAS Gripen, так как поставка американских истребителей F-16 на Украину задерживается до 2024 года. Об этом сообщила американская газета The New York Times.
«Поскольку поставки истребителя F-16 ожидаются не раньше следующего года, Украина возобновила усилия по приобретению шведских боевых самолетов Gripen, пытаясь модернизировать свои военно-воздушные силы и обеспечить преимущество над Россией в небе», — говорится в материале. Авторы отметили, что Швеция против поставок истребителей Киеву.
Шведские официальные лица заявили, что им самим необходимы самолеты для защиты собственных границ. Однако Зеленский отметил, что истребители Gripens в скором времени могут появиться в воздушном пространстве Украины.
Ранее сообщалось, что правительство Швеции планирует начать тренировать украинских летчиков, передает RT. Украинский глава Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном сообщил, что пилоты ВСУ начали обучение на шведских истребителях JAS Gripen.
Президент Украины Владимир Зеленский пытается приобрести шведские боевые самолеты JAS Gripen, так как поставка американских истребителей F-16 на Украину задерживается до 2024 года. Об этом сообщила американская газета The New York Times. «Поскольку поставки истребителя F-16 ожидаются не раньше следующего года, Украина возобновила усилия по приобретению шведских боевых самолетов Gripen, пытаясь модернизировать свои военно-воздушные силы и обеспечить преимущество над Россией в небе», — говорится в материале. Авторы отметили, что Швеция против поставок истребителей Киеву. Шведские официальные лица заявили, что им самим необходимы самолеты для защиты собственных границ. Однако Зеленский отметил, что истребители Gripens в скором времени могут появиться в воздушном пространстве Украины. Ранее сообщалось, что правительство Швеции планирует начать тренировать украинских летчиков, передает RT. Украинский глава Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном сообщил, что пилоты ВСУ начали обучение на шведских истребителях JAS Gripen.