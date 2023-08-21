Мединский, Лихачев и Башмет прочитают лекции по всей России

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Федеральный просветительский марафон Знание.Первые. Второй день. Москва, марафон знание
Марафон «Поделись своим Знанием» пройдет по всей России, заявил Максим Древаль Фото:

В честь 1 сентября российское общество «Знание» проведет во многих российских городах просветительский марафон «Поделись своим Знанием». Об этом рассказал генеральный директор организации Максим Древаль. Среди лекторов мероприятия будут помощник Президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев и выдающийся альтист и дирижер Юрий Башмет.

«Российские города от Сочи до Новосибирска станут площадками марафона «Поделись своим Знанием», — заявил Древаль. Его слова приводятся в пресс-релизе российского общества «Знание». Он добавил, что в рамках акции государственные и общественные деятели, спортсмены и артисты будут проводить открытые уроки о российской государственности, культуре, экономике, инновациях, информационных технологиях и спорте для учащихся. Мероприятия пройдут в школах, музеях, спортивных и музыкальных учреждениях, а также на других площадках по всей стране.

Среди лекторов марафона заявлены Мединский, Лихачев и Башмет. Также участие в просветительском марафоне примет спортсмен, борец классического стиля, трехкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы, 13-кратный чемпион СССР, государственный и политический деятель Александр Карелин.

Глава общества Максим Древаль проведет интервью с ведущими марафона в прямом эфире студии «Знания» на площадке АРМА, чтобы рассказать о самом мероприятии, а также о нововведениях, ожидающих участников. Марафон «Поделись своим Знанием» будет транслироваться во всех регионах России — от Владивостока до Калининграда.

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В честь 1 сентября российское общество «Знание» проведет во многих российских городах просветительский марафон «Поделись своим Знанием». Об этом рассказал генеральный директор организации Максим Древаль. Среди лекторов мероприятия будут помощник Президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев и выдающийся альтист и дирижер Юрий Башмет. «Российские города от Сочи до Новосибирска станут площадками марафона «Поделись своим Знанием», — заявил Древаль. Его слова приводятся в пресс-релизе российского общества «Знание». Он добавил, что в рамках акции государственные и общественные деятели, спортсмены и артисты будут проводить открытые уроки о российской государственности, культуре, экономике, инновациях, информационных технологиях и спорте для учащихся. Мероприятия пройдут в школах, музеях, спортивных и музыкальных учреждениях, а также на других площадках по всей стране. Среди лекторов марафона заявлены Мединский, Лихачев и Башмет. Также участие в просветительском марафоне примет спортсмен, борец классического стиля, трехкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы, 13-кратный чемпион СССР, государственный и политический деятель Александр Карелин. Глава общества Максим Древаль проведет интервью с ведущими марафона в прямом эфире студии «Знания» на площадке АРМА, чтобы рассказать о самом мероприятии, а также о нововведениях, ожидающих участников. Марафон «Поделись своим Знанием» будет транслироваться во всех регионах России — от Владивостока до Калининграда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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