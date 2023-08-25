Путин поручил продумать льготы для поступающих в медвузы сельчан

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Презентация нового роботизированного операционного микроскопа в ГКБ № 40. Екатеринбург, операция, здоровье, медицина, медики, врачи, операционный микроскоп
Поступающие в медвузы сельчане получат льготы Фото:

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ продумать льготы для поступающих из сел по целевому направлению «Здравоохранение и медицинские науки». Необходимые изменения нужно внести в законодательство РФ, говорится в перечне поручений по вопросам совершенствования кадрового обеспечения системы здравоохранения.

«Правительству Российской Федерации: а) проработать вопросы и при необходимости обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: предоставление при поступлении на целевое обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по направлению подготовки „Здравоохранение и медицинские науки“ льгот для лиц, проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа и городах с населением до 50 тысяч человек», — говорится в тексте поручений, размещенном на сайте Кремля. Доклад должен быть представлен в два этапа: до 15 ноября 2023 года и до 1 марта 2024 года.

Ранее Счетная палата РФ (СП) обнаружила дефицит педиатров в российских регионах. В частности, в государственном сегменте здравоохранения по итогам 2022 года не хватает детских врачей узкой специализации. Ситуация с дефицитом кадров не меняется последние пять лет.

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Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ продумать льготы для поступающих из сел по целевому направлению «Здравоохранение и медицинские науки». Необходимые изменения нужно внести в законодательство РФ, говорится в перечне поручений по вопросам совершенствования кадрового обеспечения системы здравоохранения. «Правительству Российской Федерации: а) проработать вопросы и при необходимости обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: предоставление при поступлении на целевое обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по направлению подготовки „Здравоохранение и медицинские науки“ льгот для лиц, проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа и городах с населением до 50 тысяч человек», — говорится в тексте поручений, размещенном на сайте Кремля. Доклад должен быть представлен в два этапа: до 15 ноября 2023 года и до 1 марта 2024 года. Ранее Счетная палата РФ (СП) обнаружила дефицит педиатров в российских регионах. В частности, в государственном сегменте здравоохранения по итогам 2022 года не хватает детских врачей узкой специализации. Ситуация с дефицитом кадров не меняется последние пять лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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