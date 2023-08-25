Путин поручил продумать льготы для поступающих в медвузы сельчан

25 августа 2023 в 23:50 Размер текста - 17 +

Поступающие в медвузы сельчане получат льготы Фото: Московец Илья © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ продумать льготы для поступающих из сел по целевому направлению «Здравоохранение и медицинские науки». Необходимые изменения нужно внести в законодательство РФ, говорится в перечне поручений по вопросам совершенствования кадрового обеспечения системы здравоохранения. «Правительству Российской Федерации: а) проработать вопросы и при необходимости обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: предоставление при поступлении на целевое обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по направлению подготовки „Здравоохранение и медицинские науки“ льгот для лиц, проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа и городах с населением до 50 тысяч человек», — говорится в тексте поручений , размещенном на сайте Кремля. Доклад должен быть представлен в два этапа: до 15 ноября 2023 года и до 1 марта 2024 года. Ранее Счетная палата РФ (СП) обнаружила дефицит педиатров в российских регионах. В частности, в государственном сегменте здравоохранения по итогам 2022 года не хватает детских врачей узкой специализации. Ситуация с дефицитом кадров не меняется последние пять лет.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ продумать льготы для поступающих из сел по целевому направлению «Здравоохранение и медицинские науки». Необходимые изменения нужно внести в законодательство РФ, говорится в перечне поручений по вопросам совершенствования кадрового обеспечения системы здравоохранения. «Правительству Российской Федерации: а) проработать вопросы и при необходимости обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: предоставление при поступлении на целевое обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по направлению подготовки „Здравоохранение и медицинские науки“ льгот для лиц, проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа и городах с населением до 50 тысяч человек», — говорится в тексте поручений, размещенном на сайте Кремля. Доклад должен быть представлен в два этапа: до 15 ноября 2023 года и до 1 марта 2024 года. Ранее Счетная палата РФ (СП) обнаружила дефицит педиатров в российских регионах. В частности, в государственном сегменте здравоохранения по итогам 2022 года не хватает детских врачей узкой специализации. Ситуация с дефицитом кадров не меняется последние пять лет.