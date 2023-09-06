В Госдуме раскритиковали финансовую модель РФ, мешающую курсу рубля укрепиться

Депутат Госдумы Щапов заявил о критической ситуации с инфляцией

06 сентября 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Поступления налогов от нефтегазовой отрасли составляют порядка четверти запланированных доходов бюджета, отметил Михаил Щапов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рубль продолжает зависеть от импортно-экспортных операций, поэтому остается слабым. Его укрепление возможно только при смене финансовой модели. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов, отметив также значительный рост инфляции в стране. «К сожалению, рубль так и остается очень слабой, зависимой от внешней конъюнктуры валютой. Он легко укрепляется, если экспорт значительно превышает импорт, и обваливается, если все наоборот. Это следствие нашей зависимости от импортно-экспортных операций. Мы очень мало производим собственных товаров и слишком зависимы от экспорта энергоресурсов. В итоге баланс легко теряется и рубль улетает то в одну сторону, то в другую. А экономике нужна стабильность», — объяснил Михаил Щапов. Депутат Госдумы подчеркнул, что в условиях ослабления рубля федеральный бюджет все равно может выйти на уровень запланированного дефицита. «Пока из текущей ситуации у федерального бюджета есть все шансы выйти к концу года на уровень запланированного дефицита в 2,9 трлн рублей. Правда, нужно понимать, что даже официальный уровень инфляции, заложенный при верстке, значительно превышен. Реальная же инфляция в критических для граждан сферах — продукты питания, стройматериалы, бытовая техника — значительно выше. Так что дефицит становится бумажным и не отражает реального изменения в соотношении доходов и расходов бюджета», — отметил Щапов Собеседник агентства добавил, что колебания рубля напрямую отражаются на доходах бюджета страны. «Бюджет России примерно на 40% зависим от нефтегазовой отрасли. Непосредственные поступления оттуда налогов составляют порядка четверти запланированных доходов бюджета — восемь триллионов рублей. Так что любые колебания рубля, конечно, напрямую отражаются на доходах бюджета. Но тут важно понимать, что связь очень сложная и непрямолинейная. Роль играет и срок, в течение которого рубль находится на низком уровне, и разница между биржевыми котировкам и твердыми контактами на поставки, и размеры скидок, и многие другие факторы», — заметил он. По данным Московской биржи, курс доллара на утро 5 сентября составил 97,62 рубля. Евро составляет 104,94 рубля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рубль продолжает зависеть от импортно-экспортных операций, поэтому остается слабым. Его укрепление возможно только при смене финансовой модели. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов, отметив также значительный рост инфляции в стране. «К сожалению, рубль так и остается очень слабой, зависимой от внешней конъюнктуры валютой. Он легко укрепляется, если экспорт значительно превышает импорт, и обваливается, если все наоборот. Это следствие нашей зависимости от импортно-экспортных операций. Мы очень мало производим собственных товаров и слишком зависимы от экспорта энергоресурсов. В итоге баланс легко теряется и рубль улетает то в одну сторону, то в другую. А экономике нужна стабильность», — объяснил Михаил Щапов. Депутат Госдумы подчеркнул, что в условиях ослабления рубля федеральный бюджет все равно может выйти на уровень запланированного дефицита. «Пока из текущей ситуации у федерального бюджета есть все шансы выйти к концу года на уровень запланированного дефицита в 2,9 трлн рублей. Правда, нужно понимать, что даже официальный уровень инфляции, заложенный при верстке, значительно превышен. Реальная же инфляция в критических для граждан сферах — продукты питания, стройматериалы, бытовая техника — значительно выше. Так что дефицит становится бумажным и не отражает реального изменения в соотношении доходов и расходов бюджета», — отметил Щапов Собеседник агентства добавил, что колебания рубля напрямую отражаются на доходах бюджета страны. «Бюджет России примерно на 40% зависим от нефтегазовой отрасли. Непосредственные поступления оттуда налогов составляют порядка четверти запланированных доходов бюджета — восемь триллионов рублей. Так что любые колебания рубля, конечно, напрямую отражаются на доходах бюджета. Но тут важно понимать, что связь очень сложная и непрямолинейная. Роль играет и срок, в течение которого рубль находится на низком уровне, и разница между биржевыми котировкам и твердыми контактами на поставки, и размеры скидок, и многие другие факторы», — заметил он. По данным Московской биржи, курс доллара на утро 5 сентября составил 97,62 рубля. Евро составляет 104,94 рубля.