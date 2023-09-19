Картаполов допустил проведение весеннего призыва по новым правилам

20 сентября 2023 в 02:46 Размер текста - 17 +

Цифровизация военкоматов завершена на две трети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 В случае завершения кампании по цифровизации военкоматов, весенний призыв в России будет проходить по новым правилам. Об этом заявил глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов, отметив, что в настоящее время процесс выполнен на две трети. «Процесс цифровизации <…> идет неравномерно, он сильно зависит от конкретного региона. Но если говорить в целом, то где-то на последней трети этой работы мы сейчас находимся. Так что со следующего года точно начнем вести призыв по новым правилам, вполне возможно, что уже и весенний», — передает слова Картаполова «Парламентская газета». В отдельных регионах трудности связаны с составлением реестров призывников и повесток, а также в части назначения ограничительных и обеспечительных мер для уклонистов. Где-то для этих процессов есть все технологии и мощности, а где-то их нужно внедрять и отлаживать. Ранее Картаполов заявил, что благодаря частичной мобилизации в России удалось провести реформу военкоматов и запустить процесс их цифровизации по всей стране. Планируется создание единого реестра воинского учета и введение электронных повесток. В этом году штрафа за игнорирование электронной повестки во время осеннего призыва не будет. Сам же единый реестр призывников появится не ранее 2025 года. Член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев поделился, что в этой системе сейчас наводится порядок, в нормальное состояние приведен бумажный учет, передает «НСН». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В случае завершения кампании по цифровизации военкоматов, весенний призыв в России будет проходить по новым правилам. Об этом заявил глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов, отметив, что в настоящее время процесс выполнен на две трети. «Процесс цифровизации <…> идет неравномерно, он сильно зависит от конкретного региона. Но если говорить в целом, то где-то на последней трети этой работы мы сейчас находимся. Так что со следующего года точно начнем вести призыв по новым правилам, вполне возможно, что уже и весенний», — передает слова Картаполова «Парламентская газета». В отдельных регионах трудности связаны с составлением реестров призывников и повесток, а также в части назначения ограничительных и обеспечительных мер для уклонистов. Где-то для этих процессов есть все технологии и мощности, а где-то их нужно внедрять и отлаживать. Ранее Картаполов заявил, что благодаря частичной мобилизации в России удалось провести реформу военкоматов и запустить процесс их цифровизации по всей стране. Планируется создание единого реестра воинского учета и введение электронных повесток. В этом году штрафа за игнорирование электронной повестки во время осеннего призыва не будет. Сам же единый реестр призывников появится не ранее 2025 года. Член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев поделился, что в этой системе сейчас наводится порядок, в нормальное состояние приведен бумажный учет, передает «НСН».