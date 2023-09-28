28 сентября 2023

Трамп подал в суд на экс-разведчика Британии после обвинения в сговоре с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп подал в суд на бывшего разведчика Великобритании после ложных обвинений Фото:

Бывший президент США Дональд Трамп подал в суд на экс-сотрудника секретной разведывательной службы MI6 Великобритании Кристофера Стила после провального расследования о сговоре Трампа с Россией. Информация об этом находится в постановлении суда.

«Бывший президент США подает иск о защите данных против (консалтинговой фирмы) Orbis Business Intelligence и ее основателя Кристофера Стила», — пишет издание Independent со ссылкой на судебные документы. Первое слушание пройдет 16 октября 2023 года, на котором не ожидается присутствие Трампа.

После президентских выборов 2016 года правительство США начало расследование в отношении Дональда Трампа, опираясь на информацию Кристофера Стила, который утверждал о сговоре экс-президента с Россией. В конце концов причастность Трампа доказать не получилось.

В 2018 году Дональд Трамп оценил потери от российского вмешательства в американские выборы. По его мнению, это стоило ему 25 пунктов в рейтинге опроса общественного мнения.

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Бывший президент США Дональд Трамп подал в суд на экс-сотрудника секретной разведывательной службы MI6 Великобритании Кристофера Стила после провального расследования о сговоре Трампа с Россией. Информация об этом находится в постановлении суда. «Бывший президент США подает иск о защите данных против (консалтинговой фирмы) Orbis Business Intelligence и ее основателя Кристофера Стила», — пишет издание Independent со ссылкой на судебные документы. Первое слушание пройдет 16 октября 2023 года, на котором не ожидается присутствие Трампа. После президентских выборов 2016 года правительство США начало расследование в отношении Дональда Трампа, опираясь на информацию Кристофера Стила, который утверждал о сговоре экс-президента с Россией. В конце концов причастность Трампа доказать не получилось. В 2018 году Дональд Трамп оценил потери от российского вмешательства в американские выборы. По его мнению, это стоило ему 25 пунктов в рейтинге опроса общественного мнения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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